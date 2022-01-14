Sömestir tatiline 'Kral Şakir' ile 'merhaba' diyecekler

Çocukların severek izlediği Türk çizgi dizisi olan 'Kral Şakir', 2526 Ocak tarihlerinde Palm City etkinlik alanında olacak.

Palm City’de sömestir tatili Türkiye’nin en sevilen ve en çok izlenen çizgi filmi Kral Şakir ile başlıyor. Bir aslan ailesinin çocuğu olan Şakir'in ailesi ve arkadaşları ile olan maceraları, komedi ve eğlenceli halleriyle çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Covid19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı bulacak.

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