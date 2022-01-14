Seçer: “Ulaşım Master Planını yeniliyoruz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, en son 2015 yılında yapılan ve üzerinden 7 yıl geçen Ulaşım Master Planını yenileme çalışmalarına başladıklarını, yaklaşık 1,5 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer: “Ulaşım Master Planını yeniliyoruz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, en son 2015 yılında yapılan ve üzerinden 7 yıl geçen Ulaşım Master Planını yenileme çalışmalarına başladıklarını, yaklaşık 1,5 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi

İHA

Seçer: “Ulaşım Master Planını yeniliyoruz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, en son 2015 yılında yapılan ve üzerinden 7 yıl geçen Ulaşım Master Planını yenileme çalışmalarına başladıklarını, yaklaşık 1,5 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, en son 2015 yılında yapılan ve üzerinden 7 yıl geçen Ulaşım Master Planını yenileyeceklerini belirterek, “Ulaşım Master Planımız yaklaşık 1,5 yıl içerisinde tamamlanacak” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ocak Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Seçer, toplantıda gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

5. Uluslararası Mersin Maratonu 2023 yılına ertelendi
27 Aralık 2022 tarihinde yapılması planlanan 5. Uluslararası Mersin Maratonunun 2023 yılına ertelendiğini duyuran Seçer, “Dünya Atletizm Federasyonunun kasım ayında almış olduğu karar gereğince 2023 yılına ertelendi. Çok arzu ediyorduk, biz bu maratonu önemsiyorduk. Belediyemiz gümüş kategorisinde bu maraton etkinliklerini yapıyordu. Zaten pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamamıştı. 2023 yılında bilahare tarihini belirleyeceğiz. Umut ediyorum salgın artık bu yıl içerisinde gücünü, önemini yitirecek ve Mersinimizde Silver yani gümüş kategorisinde 5. Uluslararası Mersin Maratonunu 2023 yılında gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Ulaşım Master Planı’nı yeniliyoruz”
Başkan Seçer, Ulaşım Master Planını yenileme çalışması yürüttüklerini de söyleyerek, “Mersin’in en önemli sorunlarının başında hiç şüphesiz ulaşım geliyor. Bu nedenle kentimizi sokak sokak planlamaya yönelik kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bir yandan kent genelinde imar planları üzerinde çalışmalarımızı yürütürken, diğer taraftan da kentimizin ulaşım sorunlarını çözmek adına önemli adımlar atıyoruz. Çünkü imar ve ulaşım planları arasında uyum sağlamadan var olan problemlerin çözülmeyeceğini düşünüyoruz ve bu şekilde çalışmazsak yeni sorunların da ortaya çıkacağını çok iyi biliyoruz. Bu çerçevede en son 2015 yılında yapılan ve üzerinden 7 yıl geçen Ulaşım Master Planını yeniliyoruz” ifadelerini kullandı.

“1,5 yıl içerisinde tamamlanacak”
Ulaşım Master Planında yenilikler ışığında düzenleme çalışmaları yapılacağını kaydeden Seçer, şunları söyledi:
“Alanında uzman kadrolarımız; ulaşımdaki yenilikleri, sistemleri inceledi ve projelendirdi. Mersin Ulaşım Master Ana Planımızı, nüfusu 100 binin üzerinde olan dört merkez ilçemizde zaten yapıyoruz. Erdemli, Silifke ve Tarsus’u da Mersin Ulaşım Master Ana Planı içerisine dahil ediyoruz. Ulaşım Ana Planı kapsamında yapılacak işlerin başlıkları şöyle; Raylı Sistem İçin Fizibilite Raporunun Hazırlanması, 35 km 3 Etaplı Raylı Sistem Ön Projelerinin Hazırlanması, Toplu Taşıma Hat Optimizasyonu, 16 Adet Köprülü Kavşak Ön Projelerinin Hazırlanması, 150 Adet Kavşağın Fiziksel Olarak İncelenip Gerekli Düzenlemelerin Yapılması, Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Sistemi Rehabilitasyonu Eylem Planının Hazırlanması, Otopark İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Yapımı, Vatandaşlarla Bölgedeki Her Türlü Ulaşım Sorunları Hakkında Anket Yapılması, Raylı Sistem Projesi ile İlgili Gelişmelerin ve Yeni Güzergah Önerilerinin Sonuç Raporlarının İşlenmesi. Aralık ayının son günlerinde yaptığımız sözleşmemiz gereği Ulaşım Master Planımız yaklaşık 1,5 yıl içerisinde tamamlanacak.”

Başkan Seçer, meclis üyelerinden gelen soruları yanıtladı
Seçer, gündeme geçmeden önce Meclis üyelerinden gelen sorulara ve bazı konulardaki değerlendirmelere yanıt verdi. Seçer, bir meclis üyesinin Gözne’de Musalı civarındaki madende meydana gelen göçükten dolayı çevre sorunları yaşanacağına dair yaptığı değerlendirmeyle ilgili olarak, “Gözne’de Musalı civarındaki madenin sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait. Oradaki göçükten Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün sanıyorum dün haberi olmuş. Akşam tespit yapamamışlar; şu anda bugün tekrar orada tespit yapılıyormuş. Bu bilgiyi buradan aktarmak istedim. Bizim görev alanımız içerisinde değil ama tabii ki bizim de takip etmemiz gereken bir konu” açıklamasında bulundu.
Bir meclis üyesinin Erdemli’nin girişinden D400 karayolunun sağında ve solunda çıkışına kadar kaldırım, yürüyüş yolu, kavşaklar ve ceplerle ilgili sorunları dile getirmesi üzerine de Seçer, söz konusu bölgenin Karayolları Bölge Müdürlüğünün yetkisinde olduğunu ancak, Adana girişinden Anamur çıkışına kadar refüjlerde bakım hizmeti yaptıklarını söyledi. Kızkalesi’nde 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmayla yağmur suyu kaynaklı temel sorunları ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Seçer, “Arıtma zaten eskiden yapılmış. Öyle bir sorunla şimdiye kadar karşılaşmadık, karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Orada biyolojik arıtma var diye biliyorum. Orada kanalizasyon var, daha önceki dönemde yapılmış ama şu anda ciddi bir sorun gelmiyor, kısmi sorunları da muhtelif imalatlarımızla çözüyoruz” dedi.
Erdemli’de içme suyu rehabilitasyonu için 32 kilometrelik 25 milyon lira maliyetli bir çalışma yaptıklarını belirten Seçer, “Kanalizasyon rehabilitasyonu için de 21 kilometre 40 milyon lira; toplam 65 milyon lira. Finansman için İlbank’a bizim başvurumuz var. Bu konuda bize yardımcı olursanız müteşekkir oluruz, o zaman olaya daha farklı bakabiliriz ama siz de takdir edersiniz ki, Kızkalesi ölçeği bir noktada herhangi bir afaki bir sorun görünmez iken bizim böyle bir para ayırmamız pek mümkün görünmüyor. Ama sorun olduğu zaman da hemen müdahale ediyoruz, çözüyoruz” diye konuştu.

“Ya Avrupa Birliği bizi oyalıyor ya İller Bankası işini çabuk yapmıyor ya da başka bir şeyler var”
Başkan Seçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği ile ilgili büyükelçilerle yaptığı toplantıda Türkiye’deki başta Suriyeli sığınmacıların olduğu göç sorunu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: “Dedi ki, ‘Avrupa Birliği bu konuda bize çok anlamlı destek yapmıyor. Özellikle alt yapı çalışmalarında kendi gayretlerimizle bizim çabalarımızla bazı sorunları çözme yoluna gidiyoruz’. Bu bizi de ilgilendiren önemli bir konu. Mezitli İçmesuyu Projesi var, 3. yılına tamamlıyoruz görevin. O günden ‘3 ay içinde biter’ bir türlü başlayamadık. 17 milyon 150 bin Euro. Tömük, Arpaçbahşiş, Erdemli’de hatta Mersin’in en büyük kanalizasyon sorunu orada yaşanıyor. Yoğun bir göç var. 15 milyon Euro. Biz kendi imkanlarımızla 13 milyon lira harcadık, oranın içme suyu problemini bitirdik. Daha çok da kısa bir sürede. Su kaynağımız Elvanlı’ydı. Bir de Akdeniz ilçesine Kazanlı, Homurlu, Toroslar, bu mahallelerin ortak kanalizasyon projesi olan projenin 7 milyon Euro’luk tutarı toplam 39 milyon 150 bin Euro. 34 ay önce biz gittik, Ankara’da görkemli bir törenle Cumhurbaşkanı Yardımcısının, Çevre Bakanının, Avrupa Birliği Bakanı’nın olduğu bir yüksek protokolle beraber bunların sözleşmesini yaptık. Şu ana kadar bize 1 Euro dahi para gelmedi. Cumhurbaşkanının değerlendirmesi önemli bir değerlendirmedir. Bu problem kime aittir ben bilemem. İmza atıldı. Özellikle Mezitli İçmesuyu Projesi 3 yıldır bugün yarın, bugün yarın. Burada koordinatör kurum İller Bankası, parayı sağlayan Avrupa Birliği. Avrupa Birliği, Fransız Kalkınma Ajansı üzerinden bunu sağlıyor. Fransız Kalkınma Ajansı ile İller Bankası arasında bir müşavir firma var. Müşavir firma bizden bilgileri istiyor, bir türlü bilgilendirme bitmiyor, bir türlü beğendiremiyoruz, bir türlü talepler son bulmuyor. Yani bir yerde bir şey var; ya Avrupa Birliği bizi oyalıyor ya İller Bankası işini çabuk yapmıyor ya da başka bir şeyler var. Mersinli sorun yaşıyor, Mersinli 400 bin Suriyeli’nin yükünü çekiyor. Bu fon FRIT II kapsamında yani Türkiye’de yaşayan mülteciler fonundan Avrupa Birliği hibe fonu ama ortada herhangi bir gelişme yok.”
Mersin Limanının genişlemesine ilişkin hukuki süreciyle ilgili de bazı değerlendirmelerde bulunan Seçer, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. “Biz tabii ki hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Türkiye’de güçlü bir hukuk sistemi olduğunu düşünüyoruz ve canı gönülden inanıyoruz” diyen Seçer, 2 milyon Mersinlinin iradesini temsil ettiklerini anımsattı. Süreci takip ettiklerini belirten Seçer, limanın kiralama süresinin 2043 yılından 2056 yılına kadar uzatıldığını, ancak buna karşı olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emlakçılar Odası’nda Mehmet Sinan Canpolat güven tazeledi
YEREL HABERLER Emlakçılar Odası’nda Mehmet Sinan Canpolat güven ...
Başkan Bozdoğan, akademide öğrencilerle buluştu, heyecanlarına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, akademide öğrencilerle buluştu, ...
Vali Su: "Mersin'de OSB sayısı 10'a ulaştı"
YEREL HABERLER Vali Su: "Mersin'de OSB sayısı 10'a ulaştı"
Tarihi Siptilli Çarşısı yeni konsepti ile daha işlevsel hale gelecek
YEREL HABERLER Tarihi Siptilli Çarşısı yeni konsepti ile daha ...
Sömestir tatiline 'Kral Şakir' ile 'merhaba' diyecekler
YEREL HABERLER Sömestir tatiline 'Kral Şakir' ile 'merhaba' ...
Görme engelli çocuklar, Toroslar Engelliler Akademisinde hayallerini canlandırdı
YEREL HABERLER Görme engelli çocuklar, Toroslar Engelliler ...
Mersin’de kamu hastanelerinin yemeklerini öğrenciler yapacak
YEREL HABERLER Mersin’de kamu hastanelerinin yemeklerini öğrenciler ...
Akdeniz Belediyesi yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi yol çalışmalarına aralıksız devam ...
Raziye, kimlik karartma yöntemi uygulamasına rağmen katilinden kurtulamamış
YEREL HABERLER Raziye, kimlik karartma yöntemi uygulamasına rağmen ...
Raziye, kimlik karartma yöntemi uygulamasına rağmen katilinden kurtulamamış
YEREL HABERLER Raziye, kimlik karartma yöntemi uygulamasına rağmen ...
Belediyeden satılık helikopter Mersin Büyükşehir Belediyesi helikopterini ikinci kez satışa çıkardı Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın talimatıyla 2018 yılında 2,5 milyon dolara satın alınan helikopter, masrafı çok fazla olduğu ve atıl kaldığı için Başkan Vahap Seçer tarafından 1 milyon 480 bin dolara bir kez daha satışa çıkarıldı Helikopterin satış ihalesi Resmi Gazetede yayınlandı
YEREL HABERLER Belediyeden satılık helikopter Mersin Büyükşehir ...
Silifke'de 1 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Silifke'de 1 milyon TL değerinde makaron ele ...
Çukurova Basketbol, Kayseri ve EuroCup'a hazır
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol, Kayseri ve EuroCup'a hazır
İş insanları MTOSB’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER İş insanları MTOSB’yi ziyaret etti
Raziye 11 yıl boyunca her gün ölüm korkusuyla yaşamış Mersin’de eski nişanlısı tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen 24 yaşındaki Raziye Oskay’ın yıllardır failin her türlü baskı ve tehdidine maruz kaldığı, 11 yıl boyunca her gün ölüm korkusuyla yaşadığı ortaya çıktı Anne Fatma İsmet Oskay: “Benim çocuğum her gün ölüyordu. Cezaların en ağırını çekmesini istiyorum” Baba Murat Oskay: “Kızım devamlı baskı ve tehdit altındaydı”
YEREL HABERLER Raziye 11 yıl boyunca her gün ölüm korkusuyla ...
Akkuyu NGS’nin 1’nci güç ünitesine iç koruma kabuğunun 5. katmanı kuruldu
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin 1’nci güç ünitesine iç koruma ...
Tarsus Emniyet Müdürü muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Tarsus Emniyet Müdürü muhtarlarla buluştu
Dünyanın ilk rahim nakli ile doğan Ömer Özkan 20 aylık oldu Antalya'da 2011 yılında rahim nakli yapılarak tıp literatürüne giren Derya Sert'in, 9 yılın ardından dünyaya getirdiği ve kendisine operasyonu yapan Prof. Dr. Ömer Özkan’ın ismini verdiği bebeği, ailenin mutluluk kaynağı oldu Anne Derya Sert: "Çok uzun yollardan geldi bize oğlumuz. Nakil olduktan 9 yıl sonra kucağımıza alabildik" "Anne olmak bambaşka bir duygu gerçekten. Bütün yaşadığın çektiğin sıkıntıları kucağına aldığın zaman bir solukta silip atıyorsun"
YEREL HABERLER Dünyanın ilk rahim nakli ile doğan Ömer Özkan 20 ...
Mersin'deki tefeci ve kaçakçılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'deki tefeci ve kaçakçılık operasyonunda 12 ...
Dolandırıcılar, bankadan parayı çekmek isterken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılar, bankadan parayı çekmek isterken ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi kadına da çocuğa da destek oluyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi kadına da çocuğa da ...
AKMİB'den yüzde 62 artışla 4,18 milyar dolarlık ihracat Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ana pazarlarını Avrupa Birliği, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD oluşturuyor
YEREL HABERLER AKMİB'den yüzde 62 artışla 4,18 milyar dolarlık ...
Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ...
Telefon dolandırıcıları bankada suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcıları bankada suçüstü yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.