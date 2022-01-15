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Seçer: “İmar planlarını bir an önce bitireceğiz”

İHA

Seçer: “İmar planlarını bir an önce bitireceğiz”

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, imar planlarının şeffaf, hukuka, hakka uygun şekilde yürümesi için her türlü katkıyı sunduğunu belirterek, “Ama kolay yürümüyor. Bunu da görüyorum. Bu planları bir an önce bitireceğiz” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı 2. Birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayında yapılan birleşimde komisyonlara havale edilen 21 ve birimlerden gelen 3 madde olmak üzere toplam 24 madde görüşüldü.

“Erdemli’de bizim sorunumuz yer sorunu. Dağın başına otogar yapamazsınız”
Bazı Meclis üyelerinin Erdemli’deki otogar konusuyla ilgili yaptıkları değerlendirmeler üzerine konuşan Başkan Seçer, “Erdemli Belediyesi ile sürekli görüşmelerimiz oluyor. Biz ‘otogar yapmayalım’ demedik. Buraya yapılacak otogar butik bir otogar. Bizim için maliyeti bizi yoracak, çok düşündürecek bir maliyet değil ama bizim sorunumuz yer sorunu. Her yerde de olmuyor, dağın başına otogar yapamazsınız. Lokasyonu iyi seçmeniz lazım. Olması gereken noktalarda yerimiz yok. Erdemli Belediyesinin var. Bizim problemli olduğumuz bir yer var. Dava sonucunu bekledik, dava sonucu Erdemli Belediyesinin lehine sonuçlandı. Kocahasanlı 9 dönümlük yer, orada biliyorsunuz Kocahasanlı Hali de var. Dedik ki ifraz yapalım. Erdemli Belediyesi bunu kabul etmedi. Erdemli Belediyesinin Kocahasanlı’da olduğu gibi yine Alata’da bir yeri var. Biz bunu da talep ettik. Bize ‘bedeli karşılığı verebiliriz’ dendi ve şu anda da biz 4 bin 900 metrekarelik Kocahasanlı’da bulunan Hazine arazisi için 2 Aralık’ta bakanlığa talepte bulunduk. Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ‘Bunu bize tahsis edin. Biz buraya hemen otogar yapalım’ dedik. Yani biz ‘yapmayalım’ demiyoruz. Ya Kocahasanlı’daki araziyi ifraz edelim ya bize tahsis yapsın Erdemli Belediyesi biz yapalım, şu anda bizim görev alanımız içerisinde ya da Alata’daki yer konusunda bize yardımcı olsun. Yer temininde bize yardımcı olan olursa bu Milli Emlak’tır, belediyedir hemen yarın biz yapmaya hazırız” diye konuştu.

“Kimse bize ‘Ey Büyükşehir, yapıyorsan yap’ diyemez. Biz görevimizi yaparız”
Erdemli’ye yapılacak otogarın programlarında olduğunu vurgulayan Seçer, “Herkes para istiyor benden. Para ver; para veren yok. Yardımcı ol; yardımcı olan yok. Ama halk da duysun, ben ‘otogar yapmam’ dedim mi, demedim. Diyorum ki programımda var benim. Onu yapacak. Size de sordum nasıl olsun, fikir sordum ama yer konusunda bu kadar imtina edilmez, bu kadar olmaz. Bir olay daha anlatayım Erdemli ile ilgili, yeri gelmişken. Biz orada bir hal inşaatı sürdürüyoruz 30 milyonun üzerinde. Orada 15 bin metrekare ilçe belediyesinin yeri vardı. Baktık ki, inşaat yarım kalmış, problem çözülsün diye ben 15 bin metrekareyi parasını verip almak zorunda kaldım. ‘Tamam’ dedim. Arkadaşlar çalışmaya başladı. Değer tespiti yapacaklar. Kaç paraysa yasal olarak götüreceğiz, yatıracağız, tapuyu üzerimize devralacağız. Hukuk İşleri dedi ki; ‘biz inceledik geriden gelen evrakları, zaten falan, falan, falan nedenlerden dolayı burası bize ait’ ve bize vermek zorunda kaldılar. Yani ben halin inşaatını başlatma çabasını 15 dönüm şu anda üzerine hal yapılıyor, yeri almayı kabul ettim, Allah'tan Hukuk İşleri imdadıma yetişti, zaten burası bizim diye. Arkadaşlar, böyle olaylar yaşıyoruz ve şimdi aynı halin satışına yine engel olan aynı düşünce. Yani bir taraftan diyor ki 15 dönümü benden parayla satın al, arsanın problemi çözülüyor. Şimdi yapacağım diyorum bari yasal hakkım yüzde 50’sini satayım, hayır diyor onu da satamazsın. Bunun adalet neresinde? Bunun hakkaniyet neresinde? Biri bana çıksın söylesin arkadaşlar. Herkes benden para isteyecek, devletin malına para isteyecek, Milli Emlak bana tahsis yapmayacak, ilçe belediyeleri benden para isteyecek. Halk benden yol isteyecek, otogar isteyecek, otopark isteyecek. Ben nasıl yapacağım? Kimse bize ‘Ey Büyükşehir, yapıyorsan yap’ diyemez. Biz görevimizi yaparız.”

“Erdemli, tarihinde görmediği hizmetleri bizden alıyor”
Kanalizasyon konusundaki eleştirilere de yanıt veren Seçer, “Çözüyoruz. Erdemli, tarihinde görmediği hizmetleri bizden alıyor. Halk orada. Sokağa çıkarsan halk sana söyler” dedi.
Sorumluluk alanlarında olan noktalarda görevden kaçmadıklarını, Erdemli’ye butik bir otogar yapmak istediklerini dile getiren Seçer, “Böyle devasa, abuk sabuk bir otogar da değil. Şöyle güzel, yeni nesil bir mimariyle, düzgün bir çizimle bir otogar yapılacak. Biz bunu hemen yaparız” ifadelerini kullandı.
Seçer, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya, “Bu araziyi bize veriyor musunuz halkın huzurunda? İfraz yapıyor musunuz, bir söz verin bize. Tamam mı başkan ifraz edelim mi orayı?” diye sordu. Başkan Tollu ise “Belediye Meclisinden alınan karar arsanın değiş tokuşu konusunda” cevabını verdi. Seçer de bunun üzerine, “Tamam biz başımızın çaresine bakacağız. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, öyle görünüyor. Ben de Erdemli halkına buradan sesleniyorum. Otogar yapmak istiyoruz, çok ivedi yapmak istiyoruz. Yer sorunu yaşıyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi Erdemli Belediye Başkanı ‘Meclis kararı aldım’ diyor. ‘Bedeli karşılığı bunu size verebilirim ya da takas yapabilirim' diyor. Bu bir yoldur. Parayı veren herkese zaten satılır burası. Biz de diyoruz ki ‘Kocahasanlı Halinde mahkeme bitti, hukuki engel yok, bunları ayıralım.’ İfraz yapalım, ayıralım. Bizim yerimiz belli olsun. Sizin yeriniz belli olsun. Bizim yerimiz belli olurken de anayol kenarını verin ki, otogar yapıyoruz netice itibariyle D400’ün kenarı olması lazım. Orada sıkıntı çıkartıyor belediye. Bu şekilde bizim anlaşmamız mümkün değil. Biraz daha sabır bekliyoruz. Aralık’ın başında Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yazımızı yazdık. Orada uygun gördüğümüz 6 dönümlük sanıyorum bir yerimiz var. 4 bin 900 metrekare yer var. Oranın sonucunu bekleyeceğiz, ona göre hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Planları bir an önce bitireceğiz”
Başkan Seçer, meclis toplantısında gündeme gelen imar planlarıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:
“Bu planları bitirmek zorundayız. Vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum; bir belediye başkanı olarak onların taleplerini, isteklerini, yaşadıkları zorlukları biliyorum. İşin şeffaf, hakka, hukuka uygun bir şekilde yürümesi için her türlü katkıyı sunuyorum. Ama kolay yürümüyor. Bunu da görüyorum. Bu planları bir an önce bitireceğiz. Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Mezitli’de sorun kalmadı. Bitecek, daha da hızlanacağız. Herkes bunları bekliyor. Yayla yerleri, bölgeleri başta Toroslar, Çamlıyayla olmak üzere buralar çok önemli. Vatandaşların benden talebi var. Komisyonu da buradan bu anlamda hassas olmaları yönünde uyarıyorum. Biz bürokrasiyi zaten her daim uyarıyoruz. Bir daha uyarıyoruz, bir daha uyarıyoruz. Bizim de elimizde olmayan bazı gelişmeler oluyor. İşi geciktiren nedenlerden bir tanesi de o.”
İmar planlarının kent için önemine değinen Seçer, “Bir şehrin planı olur, üst planı olur, en üst planı olur, bir alt planı olur, nihai uygulama planı olur ve herkes buna riayet eder arkadaşlar. Herhalde bu bizim gibi ülkelere matuf bir şey midir? Ben sanmıyorum. Planlı, programlı büyüyen gelişmiş ülkelerin, gelişmiş şehirlerinde böyle bir uygulama olmaz. Mersin’e de ben yakıştıramam bu saatten sonra. Onun için planları doğru dürüst yapalım ve bundan sonra sadık kalalım ona. Ama inanılmaz bir teklif, plan tadilatından plan değişikliğine kadar herkes bir şey istiyor. Şu da bir gerçek; herkes çok para kazanmak istiyor. ‘Daha fazla kat, metrekare, ticari alan yapayım’. Kafa buna çalıştığı için de burada kent yoruluyor, ciddi anlamda zarar görüyor. Bu kente de bize de yazık oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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