TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - 1922 Konyaspor : 0

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 00 berabere kaldı.



Stat: Tarsus

Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Muhammed Yıldız xx, Mehmet Sıraç Akpınar xx

Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Cengiz xx (Gökhan dk. 46 x), Niyazi xx, Artun xx, Hakan xx (Sinan dk. 89 ?), Alperen x, Tufan xx, Azad xx, Ahmet Furkan xxx, Volkan xx, Sefa xx (Yılmaz dk. 82 ?)

Karatay Termal 1922 Konyaspor : Kadem xx, Fatih xx (Tamer dk. 46 x), Ahmet Önay xx (Hüseyin dk. 88 ?), Adem xx, Güray xx (Görkem dk. 79 x), Mustafa xx, Salim xx (Fuat dk. 46 x), Hacı xx (Ali dk. 64 x), Seydi xx, Eyüp xx, Can xx

Kırmızı Kart: Alperen (dk. 14) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı Kartlar: Niyazi (Tarsus İdman Yurdu), Fatih (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

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