Mersin’in Silifke ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi

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Mersin’in Silifke ilçesinde bazı okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin yaptığı açıklamada, “Silifke ilçemiz Sarıaydın, Kırobası, Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık İlk ve Orta Okullarımız 19 ve 20 Ocak 2022 tarihlerinde 2 gün süreyle yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla tatil edilmiştir. Bölgeden gelen lise taşımalı öğrencilerimizde tatile dahildir” dedi.

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