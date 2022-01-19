Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korana virüse yakalandı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Seçer, "Aşılarımı zamanında olmama rağmen maalesef Covid19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Tedavi sürem boyunca görevimi evimden sürdüreceğim. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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