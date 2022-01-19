Mut'ta 1 mahallede eğitime ara verildi

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamayan yayla mahallelerinde bulunan Ere Dağ Pazarı İlk ve Ortaokulu, 1 gün süreyle tatil edildi.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, sis, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım sağlanamayan Ere Dağ Pazarı İlk ve Ortaokulu, 1 gün süreyle tatil edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.