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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 3 bin 700 patili dostun yarası sarıldı

İHA

Mersin'de 3 bin 700 patili dostun yarası sarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da patili dostları yalnız bırakmadı. Bünyesinde bulunan bakımevi ve rehabilitasyon merkezleri ile sokakta yaşayan can dostlar için hem tedavi hem de barınma hizmeti veren Büyükşehir, 2021’de yaklaşık 3 bin 700 patili dostun yaralarını sararken, 4 bin 291 kısırlaştırma, bin 364 sahiplendirme ve 5 bin 202 aşılama işlemi gerçekleştirdi.
Merkezde bulunan Kaşlı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Silifke ve Bozyazı ilçelerinde bulunan bakımevlerinde, doğada çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanların ameliyat, tedavi ve bakım hizmetlerini gerçekleştiren Büyükşehir, 2021 yılında yaklaşık 3 bin 700 patili dostun yardımına koştu. Uzman veteriner hekimleri ve yardımcı ekipleri ile doğada trafik kazasında yaralanan, işkence gören ya da doğada yaralanan hayvanlara hayvan ambulansı ile ulaşan Büyükşehir, eski sağlığına kavuşturana kadar can dostların tedavi ve bakımını üstlendi. 2021’de 3 bine yakın trafik kazalı olarak bakımevlerine getirilen kedi ve köpeklerin yumuşak doku yaralanmaları dikiş uygulaması ile opere edildikten sonra ilaçla tedavi edildi. Yaklaşık 100 köpek için röntgenle tespit edilen kırık bölgesine pim, plaka ve serklaj uygulanarak tedavisi sağlandı. Yaklaşık 600 yaralı köpek ve kedi ise alçılı bandaj uygulaması ile tedavi edilirken, üç adet meme tümörü cerrahi operasyonla uzaklaştırılarak köpeklerin sağlığına kavuşmaları sağlandı.
Büyükşehir veterinerleri, kedi ve köpeklerin popülasyonunun dengede kalması ve hastalıklara karşı korunabilmesi için kısırlaştırma işlemi gerçekleştiriyor. Bu kapsamda bin 337’si kedi, 2 bin 954’ü köpek olmak üzere toplam 4 bin 291 patili dosta kısırlaştırma işlemi yapan ekipler, hem hayvan popülasyonunun dengede kalmasını sağlıyor hem de patili dostların daha sağlıklı bir şekilde yaşamasına yardımcı oluyor. Ekipler, 2021 yılında 499’u karma, 4 bin 703’ü kuduz olmak üzere toplam 5 bin 202 aşılama işlemi yaptı.

2021 yılında 150 ton mama dağıtımı yapıldı
Bakımevinin yanı sıra sokakta yaşayan kedi, köpek ve kuşların da beslenmesini üstlenen Büyükşehir ekipleri, 2021 yılında gönüllü hayvanseverlerle birlikte 150 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, pandemi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması yapılan günlerde besleme rutinini sıklaştırarak, patili dostların aç kalmasının önüne geçti.
Hayvanseverlerin ve hayvanların aynı platformda buluştuğu, sokaktaki can dostların sorunlarının konuşulduğu Pati Fest’te evcil hayvanlar ve evcil hayvan sahipleri bir araya geldi. Pandemi nedeniyle ara verilen etkinlik 2021 yılında yeniden gerçekleştirildi. Söyleşi ve gösterilerin yapıldığı etkinlik, konser ve dans gösterileri ile renklendi. Sahiplendirme padoklarının olduğu etkinlikte Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde misafir edilen patili dostların sahiplendirilmesi sağlandı.
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ekipleri, sokakta yaşayan kedilerin olumsuz hava şartlarında güvenle kalabilecekleri 10 adet kedi evini Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan sahil şeridine yerleştirdi. Kedi popülasyonun yoğun olduğu alanlara yerleştirilen Kedi Evleri, soğuk, rüzgarlı ya da yağmurlu havalarda kedilerin sığınağı oluyor.
Sahilde bulunan güvercinlerin korunmalarını ve periyodik olarak beslenebilmeleri amacıyla da harekete geçen ekipler, yerleştirdikleri kuş evi ile kuşların barınma ve beslenme ihtiyacını karşılıyor.
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’ne bağlı ekipler, Aydıncık, Bozyazı ve Silifke’de başlayan orman yangınları ile birlikte can dostların da yardımına koştu. Yangın anından itibaren hayvanlar için 7/24 bölgede teyakkuzda olan ekipler, yaralanan yaban ve sokak hayvanlarının tedavisi ve beslenebilmeleri için belirlenen bölgelere mama ve yem bıraktı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, paydaşlarıyla birlikte yerel hayvan koruma görevlilerine yönelik eğitimler düzenledi. Eğitimlerde, hayvan davranışları, kısırlaştırma, işaretleme ve sahiplendirme ile kedi ve köpeklerin beslenmesi konuları anlatılarak, yerel hayvan koruma görevlilerinin bilinçlenmesi sağlandı.

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