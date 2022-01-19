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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta karla mücadele seferberliği

İHA

Tarsus'ta karla mücadele seferberliği

Tarsus Belediyesi, yüksek kesimlerde bulunan Boztepe Mahallesi’nde yağan kar sonrası ulaşımda aksaklık ve olumsuzluk yaşanmaması adına seferber oldu.
Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü kar temizleme çalışmalarında ekipler, kar yağışının yoğun hissedildiği merkeze uzak ve yüksek rakımlı bir mahalle olan Boztepe’de yolların kapanmasına engel olurken, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı. Gerçekleştirilen kar temizleme çalışmalarında sadece ana güzergahlar değil, yaya güvenliği de ihmal edilmedi. Yol kenarlarında bulunan karları da temizleyerek buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, kayma riskine karşı önlemler almak amacıyla mesailerine devam etti. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine destek vererek yürütülen karla mücadele çalışmasında ekipler, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için özverili bir çalışma yürüttü. Ekipler vatandaşların mağduriyetine önlem almak amacıyla kapanma riski bulunan yollarda hazır bekledi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, böylece ilçenin en yüksek yerleşim birimlerinde bile ulaşımın aksamamasını sağladı.
Mahalle sakinleri, belediye ekiplerine gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, yollarının kapanmaması dolayısıyla yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.
Ulaşımda aksaklık ve olumsuzluk yaşanmaması için seferber olan ekipler, kısa sürede karlı bölgeleri temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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