Büyükşehir Belediyesinin hedefi; çocuklara 1,5 milyon kutu süt dağıtmak

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitimöğretim yılında da minik öğrencilere süt dağıtımına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin “Süt Senin Gurur Mersin’in” projesi kapsamında, kent genelinde dezavantajlı bölgelerde belirlenen 113 ilkokula toplam 1 milyon 500 bin adet kutu süt ulaştırılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen “Süt Senin Gurur Mersin’in” projesi ile minik öğrencilerin gelişimine katkı sunulmaya devam ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde yürütülen çalışmayla üreticiden temin edilen sütler, minik öğrencilere düzenli olarak ulaştırılıyor.

Sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen sütler, Büyükşehir Belediyesinin kimyasal ve biyolojik analizleri ile test ediliyor. 2019 yılında başlatılan projenin bu yılında, 13 ilçede dezavantajlı bölgelerde yer alan 113 ilkokula toplamda 1 milyon 500 bin adet süt ulaştırılması hedefleniyor.



“Çocuklarımız sütleri görünce her zaman olduğu gibi bugün de çok mutlu oldular”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinde görev yapan Gıda Mühendisi Bilge Küçükkubaş, öğrencilere yeni dönemde de sütlerini ulaştırdıklarını belirterek, “Proje kapsamında 1 Aralık’ta çocuklarımıza okul sütü dağıtımına başlamıştık. Bu dağıtımımız 13 ilçede 113 okulda devam etmekte. Bugün de Tece Cumhuriyet İlkokulunda çocuklarımıza sütlerimizi dağıttık. Çocuklarımız sütleri görünce her zaman olduğu gibi bugün de çok mutlu oldular” dedi.



“Teşekkürler Vahap Amca”

Kendilerine dağıtılan sütün tadını beğendiklerini söyleyen minik öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, “Teşekkürler Vahap Amca” diyerek, mutluluklarını dile getirdiler.

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