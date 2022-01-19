Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, koronavirüse yakalandı

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MERSİN, (DHA)-MERSİN'de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, koronavirüse yakalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Başkan Seçer paylaşımında, "Aşılarımı zamanında olmama rağmen maalesef koronavirüs testim pozitif çıktı. Tedavi sürem boyunca görevimi evden sürdüreceğim. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2022-01-19 11:46:39



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