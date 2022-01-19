Büyükşehir Belediyesi 1,5 ton sütü miniklere ulaştırıyor

Mersin’de minik öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılında da Büyükşehir Belediyesinin “Süt Senin Gurur Mersin’in” projesi kapsamında dağıttığı sütlerle büyüyor. Kent genelinde dezavantajlı bölgelerde belirlenen 113 ilkokula toplam 1 milyon 500 bin kutu süt ulaştırılması hedefleniyor.

Sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen sütler, Büyükşehir Belediyesinin kimyasal ve biyolojik analizleri ile test ediliyor. 2019 yılında başlatılan projenin bu yılında, 13 ilçede dezavantajlı bölgelerde yer alan 113 ilkokula toplamda 1 milyon 500 bin kutu süt ulaştırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görev yapan gıda mühendisi Bilge Küçükkubaş, öğrencilere yeni dönemde de sütlerini ulaştırdıklarını belirterek, “Proje kapsamında 1 Aralık’ta çocuklarımıza okul sütü dağıtımına başlamıştık. Bu dağıtımımız 13 ilçede 113 okulda devam etmekte. Bugün de Tece Cumhuriyet İlkokulu’nda çocuklarımıza sütlerimizi dağıttık. Çocuklarımız sütleri görünce her zaman olduğu gibi bugün de çok mutlu oldular. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkürlerini ilettiler” dedi.

Kendilerine dağıtılan sütün tadını beğendiklerini söyleyen minik öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, “Teşekkürler Vahap Amca” diyerek, mutluluklarını dile getirdi.

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