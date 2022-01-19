Tarsus'ta ata tohum dayanışması büyüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta ata tohum dayanışması büyüyor

İHA

Tarsus Belediyesi, "Ata Tohumu" projesi kapsamında 16 yıldır farklı çeşitlerde yetiştirilerek belediyeye bağışlanan, aralarında unutulmaya yüz tutmuş tohumlarında bulunduğu 100'ün üzerinde tohumu, Tohum Gen Bankasında muhafaza ederek doğaya kazandıracak.

Tarsus'ta ata tohum dayanışması büyüyor

Tarsus Belediyesi, “Ata Tohumu” projesi kapsamında 16 yıldır farklı çeşitlerde yetiştirilerek belediyeye bağışlanan, aralarında unutulmaya yüz tutmuş tohumlarında bulunduğu 100'ün üzerinde tohumu, Tohum Gen Bankasında muhafaza ederek doğaya kazandıracak.
Tarsus Belediyesi’nin “Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla yürüttüğü Atalık Tohum projesi ile onlarca çeşit ürünün özgün tohumları koruma altına alınıyor, çoğaltılıyor ve üreticilere dağıtılarak ekimi yaygınlaştırılıyor. Tarsus Belediyesi Tohum Gen Bankası bir yandan atalık tohumları çiftçilere dağıtırken bir yandan da tohum takaslarıyla bir dayanışma ağı örüyor. Bu kapsamda, Tarsuslu tarih öğretmeni Nursel Baş, 16 yıldır yetiştirdiği, farklı çeşitlerde 100'ün üzerinde tohumu, Tarsus'ta tarımsal tohum çeşitliliğini arttırmak ve unutulmaya yüz tutmuş tohumların yetiştirilmesi ve saklanması amacıyla Tarsus Belediyesine bağışladı. İçerisinde unutulmaya yüz tutmuş endemik bitki tohumlarının da bulunduğu tohumlar Tarsus Belediyesi tarafından yerel gen kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla tohum gen bankasında muhafaza edilecek.
16 yıldır ağaçlardan, çiçeklerden, farklı sebze ve meyvelerden tohum biriktirdiğini belirten Nursel Baş, "Ben 16 yıldır doğayı çok sevdiğim için kendi kendime bir tohum bankası oluşturdum. Evde hobi olarak envai çeşit bitki yetiştiriyorum. Yetiştiğim köy ortamında her şeyin doğalını yedik, ata tohumdan salatalık, domates, patlıcan, biber yeme şansına eren çocuklardan bir tanesiyim ve ne yazık ki günümüz çocukları o kadar şanslı değiller. Bu yüzden ne yapabilirim acaba diye düşündüm. Bu şekilde yıllardır farklı çeşitlerde biriktirdiğim tohumlarımı gelecek nesillere aktarmak, doğru muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla Tarsus Belediyesine bağışladım. Türkiye, Avrupa'da endemik bitki çeşitliliği arasından en zengin ülkelerden bir tanesi, bizim ülkemizde de 3 bin 200 tür endemik bitki var ve Avrupa'da bu zenginlik yok. Bu süreçte endemik bitkilerimizin yurtdışına kaçırıldığını ve kaçak yollarla üretildiğini öğreniyoruz. Sonra tekrar ilaç olarak ülkemize geri dönüyor, bu hepimizi çok üzüyor. Tohumların Tarsus Belediyesinde çok iyi değerlendirileceğini biliyorum. Burada muhafaza edilerek, can bulacak" dedi.
Tohum gen bankalarıyla bugün ya da gelecekte ihtiyaç duyulan genlerin, doğal ya da yapay etkenlerle soruna uğramadan korunmasını hedeflediklerine işaret eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise "Tohum bankamıza farklı çeşitlerde 100 çeşit tohum bağışlandı. Tohum bankamızda muhafaza edilen tohumlar elde edildiği andaki genetik yapısını koruyarak uzun yıllar saklanabiliyor, Bizler ata tohum projemiz kapsamında bağışlanan tohumlarla mirasımıza sahip çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rüzgarda kafasına 10 kiloluk taş düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rüzgarda kafasına 10 kiloluk taş düşen kadın hayatını ...
Flammes Carolo-Çukurova Basketbol maçı ikinci kez ertelendi 
YEREL HABERLER Flammes Carolo-Çukurova Basketbol maçı ikinci kez ...
Mersin'de ekipler kar nöbetinde Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’ne bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de ekipler kar nöbetinde Büyükşehir Belediyesi ...
Mersin’in batısı için kuvvetli fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Mersin’in batısı için kuvvetli fırtına uyarısı
Mersin Büyükşehir'den Mut'ta karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir'den Mut'ta karla mücadele çalışması
Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi perşembe günleri geçici süreyle ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi perşembe günleri geçici ...
Denetimli serbestlik yükümlüleri için 'sosyal market' açıldı
YEREL HABERLER Denetimli serbestlik yükümlüleri için 'sosyal market' ...
Toroslar Karfest geri dönüyor
YEREL HABERLER Toroslar Karfest geri dönüyor
Karne hediyesi olarak kar isteyen çocuklar Başkan Tarhan'a mektup yazdı
YEREL HABERLER Karne hediyesi olarak kar isteyen çocuklar Başkan ...
Mersin'de 2021 yılında 46 bin 131 araca alkol denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 2021 yılında 46 bin 131 araca alkol ...
Kor tutucu gövde, Xudabao NGS’nin 3. güç ünitesine kuruldu
YEREL HABERLER Kor tutucu gövde, Xudabao NGS’nin 3. güç ünitesine ...
Mersin’in sahil kenti Erdemli'de kar sıfır rakıma kadar geldi, bazı okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Mersin’in sahil kenti Erdemli'de kar sıfır rakıma ...
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, koronavirüse yakalandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, ...
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, ...
Büyükşehir Belediyesi 1,5 ton sütü miniklere ulaştırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 1,5 ton sütü miniklere ...
MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim maçına hazır
YEREL HABERLER MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim maçına ...
Sertavul Geçidi'nde zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Sertavul Geçidi'nde zincirsiz araç geçişine izin ...
Büyükşehir Belediyesinin hedefi; çocuklara 1,5 milyon kutu süt dağıtmak
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin hedefi; çocuklara 1,5 milyon ...
Tarsus'ta karla mücadele seferberliği
YEREL HABERLER Tarsus'ta karla mücadele seferberliği
AHKİB’den 2021'de 356,5 milyon dolarlık ihracat Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Gürkan Tekin: "Sektörümüz lokasyon avantajı ve güvenilir tedarikçi kimliğiyle fırsatları değerlendirdi"
YEREL HABERLER AHKİB’den 2021'de 356,5 milyon dolarlık ...
Akkuyu Nükleer A.Ş.’den deprem açıklaması
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş.’den deprem açıklaması
Mersin'de 3 bin 700 patili dostun yarası sarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 3 bin 700 patili dostun yarası sarıldı
Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda 4 kişi ...
Torbacılara şafak operasyonu
YEREL HABERLER Torbacılara şafak operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.