Denetimli serbestlik yükümlüleri için 'sosyal market' açıldı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinin gıda, giyecek ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması için Müdürlük Hizmet Binası içerisinde oluşturulan sosyal marketin açılış Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ın katımıyla yapıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı toplantısında, maddi durumu yetersiz olan denetimli serbestlik yükümlülerinin, yeniden topluma kazandırılmalarında önemli yer teşkil edebileceği düşünülen temel ihtiyaçlarından bir kısmının karşılanabilmesi için çalışma başlatılması kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde sosyal Market oluşturdu. Oluşturulan markette, kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yıl içerisinde yapacakları katkılarla gelen giyecek, ayakkabı, kuru gıda, kırtasiye ve benzeri malzemeler, maddi durumu yetersiz olan yükümlülere ulaştırılması sağlanacak.

Sosyal Market projesi kapsamında temin edilen kıyafet, ayakkabı, çanta, kırtasiye, gıda ve benzeri ürünler, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cihat Gezmen ve Cumhuriyet Savcısı Yusuf Sezgin'in katılımıyla denetimli serbestlikteki yükümlüler ve ailelerine dağıtımına başlandı.

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