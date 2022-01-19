Mersin Büyükşehir'den Mut'ta karla mücadele çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için Mersin'in Mut ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri, greyder, öncü araç, kanal kazıcı, kamyon, tuzlama aracı ile 15 civarında personelle Mut ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak, vatandaşların mağduriyetini gidermeye devam ediyor. Beklenen kar yağışlarına karşı alarmda olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların yollarını açarak karın getirdiği olumsuzlukları en aza indiriyor.

İlçeye bağlı Dağpazarı, Kavaközü, Elmapınarı, Demirkapı, Güme, Çivi, Kozlar ve Ballı yollarını birbirine bağlayan Dağpazarı Grup Yolu'nda ve Kozlar Yolu'nda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yol açma çalışması gerçekleştirirken tuzlama çalışmalarını da 7/24 sürdürüyor. Şu an GümeGüldere yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Meteoroloji'nin uyarılarından sonra harekete geçen Büyükşehir ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yüksek kesimlerde kar yağışından dolayı kapanan ana ve ara arter yolları iş makinaları aracılığıyla açtı. Kapalı yollara aynı anda müdahale edildi. Ekipler karla mücadelesini gece saatlerinde de sürdürürken, yine bölgenin önemli yaylalık alanlarında karla kaplanan yollar yapılan çalışmayla temizlenmeye devam ediliyor.

İş makineleri aracılığıyla seri şekilde çalışan ekipler, vatandaşların ulaşımda ve altyapıda herhangi bir sorun yaşamaması için 7/24 görevde olduklarını bildirdiler.

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