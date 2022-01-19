Mersin’in batısı için kuvvetli fırtına uyarısı

– Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Mersin’in batı ilçeleri Silifke, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut’ta, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in batısında Silifke, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut ilçeleri ile Kahramanmaraş il geneli, Adana iç kesimleri ve Hatay’ın Samandağ, İskenderun gibi kıyı kesimlerinde, bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden saatteki hızı 40 ile 70 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise yer yer saatte 75 ile 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına ile birlikte tipi şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlar; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

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