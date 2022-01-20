Ortodonti tedavisinde diş tellerinin yerini şeffaf plaklar alıyor

Ortodontik tedavilerde gelinen en son teknolojilerden biri olan ınvisalign yöntemi ile kişiye özel yapılmış şeffaf plaklar sayesinde çarpık dişlerin daha estetik bir görünüme kavuştuğu bildirildi.

Özel Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği doktorlarından Veysel Çeçen, 1990'lı yıllarda ortodontik tedavi gören bilgisayar bilimcisi Zia Chishti'nin pekiştirme aygıtlarının dişleri düzelttiğini fark etmesiyle geliştirilen şeffaf plak sisteminin, diş estetiği uygulamalarını hayli kolaylaştırdığını söyledi. Ortodontik tedavilerde gelinen en son teknolojilerden biri olan ınvisalign yönetiminin, kişiye özel yapılmış şeffaf plaklar ile dişleri düzeltmek için uygulanan telsiz ortodontik tedavisi olduğunu kaydeden Çeçen, "Telsiz ortodontik tedavi fırsatını sunan 'invisalign’ın en önemli tercih edilme nedeni, dişlerinizin çapraşıklığını düzeltirken ortodontik tedavi gördüğünüzün belli olmamasıdır" dedi.

Şeffaf plaklarla ortodontik tedavinin aşamalarını anlatan Çeçen, öncelikle kliniğe gelen hastanın detaylı muayenesi yapılarak bu tedavi için uygun olup olmadığının değerlendirildiğini söyledi. Hastanın şeffaf plak için uygun olması halinde tedavi süresi ve kaç plak olacağı konusunda bilgilendirme yapıldığını aktaran Çeçen, tedaviye başlamadan önce ise dişlerin tedavi sonrası geleceği aşamanın yapay zeka ile hastaya gösterilebildiğini kaydetti.

"Tedavi süresi çapraşıklığa göre değişiyor"

Şeffaf plak sayısının tedavi görecek hastaya göre değiştiğini, rakamın 40'a kadar çıkabildiğini ifade eden Çeçen, "Plakların adedi ve tedavi süresi, çapraşıklığın derecesine göre değişiyor. Hastalar şeffaf plakları genelde haftalık sürelerle takıyor. Dişler çok ağır hareketlerle hastanın kullandığı plağın pozisyonuna geliyor. Bu sağlandığında yeni plak kullanımına geçiliyor. Plakların yenilenmesiyle dişlerin görünümü son düzgün haline kavuşturuluyor" diye konuştu.

Hastaların tel tedavisinde yemek yerken zaman zaman sorun yaşadığını belirten Çeçen, şeffaf plak sayesinde hastaların yemek yerken plaklarını çıkarabileceklerini söyledi.

Şeffaf plak tedavisinin avantajları

"Şeffaf plağın en önemli özelliği, günlük yaşamınızı olumsuz anlamda kesinlikle etkilemiyor olmasıdır" diyen Veysel Çeçen, şöyle devam etti; "Öncelikle, şeffaf plak ağzınızda hemen hemen hiç görünmez ve tedavi süresince istediğiniz gibi gülmeye devam edebilirsiniz. Plaklarınızı yemek yerken, bir şey içerken ya da diş fırçalarken kolayca çıkartabilir, dilediğiniz yemeği yiyebilirsiniz. Tedavi metalsiz yapıldığı, yumuşak plaklar kullanıldığı için diş ve diş etlerinizi rahatsız edecek bir durum yaşamazsınız. Şeffaf plak, hem gençlere hem de yetişkinlere rahatlıkla uygulanabilir."

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