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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli’de atıl spor sahaları komplekse dönüştürülüyor

İHA

Mezitli’de atıl spor sahaları komplekse dönüştürülüyor

– Mezitli Belediyesi, ilçedeki atıl spor sahalarını yeniden düzenleyerek komplekse dönüştürüyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait halı sahanın kaldırılarak daha modern bir spor kompleksi yapılacağını söyledi.
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait halı sahanın yerine modern bir tesis yapılacak. Üzerinde halı saha bulunan alan düzenlenerek, içerisinde tenis kortu, basketbol sahası, mini futbol sahası, kafeterya ve sağlıklı yaşam alanlarının bulunduğu spor kompleksine dönüştürülecek.
Halı sahaya giderek incelemelerde bulunan Başkan Tarhan, mevcut tesislerdeki halı ve çevre koruma tellerinin eskidiğini ve yıprandığını dile getirerek Fen İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Çınar Çobanoğlu’ndan daha kapsamlı bir proje hazırlanmasını istedi. Çobanoğlu, gerekli ölçümlerin yapılarak en verimli projenin hazırlanacağını dile getirdi.
Atıl olarak duran alanları yeniden dizayn ederek Mezitli’ye çok sayıda spor ve sanat tesisi kazandırdıklarını dile getiren Başkan Tarhan, “Yaptığımız incelemeler sonucunda, kullanılarak eskiyen ve yıpranan halı sahamızda daha geniş kapsamlı bir spor kompleksi yapılması talimatını verdik. Daha önce kentimize kazandırdığımız pek çok tesis gibi ekiplerimiz bu alanı da en verimli şekilde düzenleyerek farklı spor alanlarında spor yapma imkanı sağlayacaklardır. Mezitli’ye kazandırdığımız spor kompleksleri ile tüm vatandaşlarımızı spora teşvik ediyor, spor yapma alışkanlığını kazandırmak istiyoruz. Sağlıklı nesiller ve sporcular yetiştirmek için Mezitli’de atıl bulunan tüm alanları halkımızın en verimli şekilde kullanacağı tesislere dönüştürmeye devam ediyoruz” dedi.

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