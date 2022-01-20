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Mersin’de 2021’de otogarda 111 bin 115 araç denetlendi

İHA

– Mersin'de 2021 yılında Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gerçekleştirilen uygulamalarda, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 111 bin 115 araç denetlenerek, eksiği bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Mersin’de 2021’de otogarda 111 bin 115 araç denetlendi

– Mersin’de 2021 yılında Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gerçekleştirilen uygulamalarda, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 111 bin 115 araç denetlenerek, eksiği bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafikte sürücü, yaya ve yolcuların güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, kazalarda can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla el merkezinde farklı noktalarda trafik ekiplerince alkol uygulaması başta olmak üzere emniyet kemeri ve kask kullanımı, hız, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, toplu taşıma araçları, yasak park, servis araçları ve diğer trafik ihlalleri ile ilgili denetimler yapıldığı belirtildi.
Denetimler kapsamında, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde otogar noktasında yapılan uygulamalarda, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan toplam 111 bin 115 araç, servis araçları üzerinde yapılan denetimlerde ise toplam 11 bin 489 araç kontrol edilerek, eksiği bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Ayrıca, okul ve yaya geçitlerinde vatandaşların kurallara uymaları ve güvenli geçişlerini sağlamak için araç ve yayalar üzerine denetlemeler yapıldığı kaydedildi.
Trafikte yol kullanıcısı olan sürücü, yolcu ve yayaların trafik kurallarına uymaları konularında denetimlerin bu yıl da devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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