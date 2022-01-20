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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler merkez Yenişehir ilçesinde 4 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen noktaya operasyon yapan ekipler, 4 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

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