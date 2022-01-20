Sebze meyve halinde işçilerin taşlı sopalı yemek sırası kavgası

O anlar kamerada! Bir anda çevresi sarıldı! Nasıl kurtuldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, yaş meyve sebze halinde iki işçi grubu arasında yemek sırası nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hafif yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akdeniz ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nde çalışan iki işçi grubu arasında 'yemek sırası' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Polisin müdahale edip tarafları ayırdığı kavgada 1 kişi hafif yaralandı.

Onlarca işçinin birbirine girdiği kavga cep telefonuyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2022-01-20 12:13:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.