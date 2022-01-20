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Başkan Gültak: "Şehrin kaderini değiştirecek radikal kararlar alalım"

İHA

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, başta kent dinamikleri olmak üzere tüm şehri kentsel dönüşüm hakkında destek vermeye çağırdı. Gültak, "Bir an önce şehrin kaderini değiştirecek radikal kararlar almalıyız. Ben bu vizyon doğrultusunda ilerliyorum. Bu şehrin kaderini değiştirmek istiyorum" dedi.

Başkan Gültak: "Şehrin kaderini değiştirecek radikal kararlar alalım"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, başta kent dinamikleri olmak üzere tüm şehri kentsel dönüşüm hakkında destek vermeye çağırdı. Gültak, "Bir an önce şehrin kaderini değiştirecek radikal kararlar almalıyız. Ben bu vizyon doğrultusunda ilerliyorum. Bu şehrin kaderini değiştirmek istiyorum" dedi.
Bir radyoda yayınlanan Akdeniz'den Toroslar'a programına konuk olan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak kentsel dönüşümün önemine dair açıklamalarda bulundu. Dünya coğrafyasında Mersin'in bulunduğu konumun çok farklı olduğuna işaret eden Gültak, "52 katlı gökdelenimizin bitiş yılı 1989'dur. Avrupa'nın 2. büyük gökdeleni neden Mersin'e yapıldı? Çünkü Mersin'in dünya üzerindeki en büyük liman şehirlerinden biri olduğunu bildikleri için bu yatırımı yaptılar. Daha sonra birçok başka ülkeye ve kentlere yöneldiler. Ancak bu Mersin'in önemini ortadan kaldırmadı. Bizler Mersin'de bir elmasın üstünde oturuyoruz. Kentsel dönüşümleri hayata geçirdiğimizde liman şehri olduğumuzu ön plana çıkardığımızda inanın ki Mersin olumlu anlamda tanınmayacak bir hale gelir. Limanların arkasında otoban bağlantı yolları olur. Fakat bizim limanımızın arkası kaçak konutlarla çevrili. İşte bu yüzden kentsel dönüşümü önemsiyoruz. Elimizde büyük bir şans var ama biz bunu kullanamıyoruz. Kullanmamanın cezasını Akdeniz, Mersin çektiği gibi, tüm Türkiye de çekiyor" diye konuştu.

"Bu şehri liman, tarım, turizm şehri yapabiliriz"
Mersin'in genelde siyasete ya da kavgalara kurban gittiğini söyleyen Gültak, "Vizyon gerekiyor. Bu şehri liman, tarım, turizm şehri yapabiliriz. Bakınız Akdeniz'de yaşayan kardeşlerimizin yaşadıkları ortam içimize sinmiyor. Bir kadının, bir annenin yüreği ağlıyor. Çocuğunu gezdireceği yeşil alan, oyun oynatacağı bir park yok. Kentsel dönüşümün bir faydası da şudur. Akdeniz'de şu an kış mevsiminde odun, kömür kullanılıyor. Dışarı çıktığınızda gözleriniz yanıyor. Hani hep çevre diyorduk, hani geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir dünya bırakacaktık? Kentsel dönüşümde yalıtım, gaz tüketimini azaltan projeler var. Bu da hem enerjiyi tasarruflu kullanmamızı sağlayacak hem çevreyi koruyan bir bilinçle hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Ne kadar süre sonra kentsel dönüşümün değişimini göreceğiz?" sorusu üzerine Gültak, "Bir yandan bizim çalışmalarımız, bir yandan hükümetimizin desteği ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin de kolları sıvamasıyla 10 yıla ihtiyacımız var. Siz yaklaşık 5060 yıldır bir çivi çakılamamış, hiçbir düzeltme yapılmamış bir şehri 5 yılda düzeltemezsiniz. Bu 5 yılımızın üstüne aynı mantıkla seçilip çalışıp, hükümetin ve Büyükşehrin de desteği ile çok yol alırız. Biz Çay Mahallesi'nde yerinde kentsel dönüşüme başladığımızda, Büyükşehir Belediyesi de Çilek de başlamalıdır. Çay Mahallesi, Turgut Reis, Barış Mahallesi gibi 3 yerde 5 senede bin 500 konut yapılabilecek. İmkanlarımızı daha da arttırırsak belki de 5 yıl içinde 5 bin konut yapacağız. Bu hareketlenmeyi gören özel sektöre ne yapacak? Onlar da bu işin içine girip rant elde edecekler. Yani sadece Akdeniz ve Büyükşehir Belediyesi de yetmez. Biz bu işin önderliğini yapıyor olacağız" şeklinde konuştu.
Barış Mahallesinde hızla ilerlemelerinden dolayı özel sektörün de yer aradığını kaydeden Gültak, "Büyükşehir 'ben de varım' dediği zaman özel sektör de gelecektir. Mersin böylece 10 yıl sonra çok ciddi bir yol kat etmiş olacaktır. Bu durum bizim Ankara ile kentin önünü açacak projeler noktasında gücümüzü de artıracaktır. Biz 'Şehrin imarını, yapısını her şeyini değiştirdik. Siz de bir an önce limanı ihale aşamasına getirin' diyebileceğiz. Çorba, süt, gıda maddesi elbette tüm belediyeler dağıtıyor ama bunlar ne şehrin ne de insanların kaderini değiştirir. Belediye başkanının görevi sadece bunları dağıtmak, asfalt veya kaldırım yapmak değildir. Şehrin kaderini değiştirecek hangi radikal kararları alıyorsunuz? Ben bu vizyon doğrultusunda ilerliyorum. Bu şehrin kaderini değiştirmek istiyorum. En önemli kader değiştirecek yöntemlerden bir tanesi limanlarımızı elde etmektir. Onun için de şehri buna hazır hale getirmek zorundayız. Buradan insanlarımız faydalanacak. Çevremiz, şehrimiz zarar görmeyecek. Kentsel dönüşüm sadece bir ilçe belediye başkanının yapacağı iş değildir. Şehirdeki ilgili tüm STK'ların bu konuda bir an önce halkı bilinçlendirip, halkla beraber hareket etmemizi sağlayacak çalışmalar içerisinde olmasını temenni ediyorum. Bunların sonucunda herkes bu işten karlı çıkacaktır. Ancak bugüne kadar yapılmamış. Biz önder olduk, ışığı yaktık. Umarım bundan sonra da bu Mersin'de devam eder" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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