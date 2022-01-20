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Eşi tarafından öldürülüp gömülen Rim'in cenazesi, toprağa verildi

DHA

Eşi tarafından öldürülüp gömülen Rim'in cenazesi, toprağa verildi


Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde eşi Nasır A. (30) tarafından öldürülüp evlerinin arkasındaki araziye gömülen Suriye uyruklu 4 aylık hamile Rim A.'nın cenazesi (22) toprağa verildi.
Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak´ta oturan Suriye uyruklu Nasır A., eşinin kuzeni Muhammet A.'yı (22) 8 Ocak günü odunla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Muhammet A., 16 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Nasır A., yakalanıp `Kasten öldürme´ suçundan tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Nasır A.'nın 4 aylık hamile eşi Rim A.'nın yeğeniyle yaptığı görüşmeyi inceledi. Rim A.'nın en son 22 Aralık'ta yeğeni ile konuştuğu ve o günden beri kayıp olduğu belirlendi. Polis ekipleri, Nasır A.'nın eşini de öldürdüğünü değerlendirerek, şüphelinin aile bireyinden 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri, Nasır A.'nın eşini öldürüp, evlerine 150 metre mesafedeki sazlığa gömdüğünü söyledi. Bölgede kazı yapan polis, Rim A.´nın cesedine ulaştı. Rim A.´nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Nasır A.'nın eşini, sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği gerekçesiyle çıkan tartışmada sert bir cisimle döverek öldürdüğünü söylediği belirtildi. Nasır A.´nın, eşinin kuzenini ise olayı bildiği için öldürdüğü öne sürüldü.
Olayı gizledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Rim A.'nın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Çettepesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2022-01-20 15:18:06

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