MDOB, ‘Anadolu Nefesli Beşlisi’ ile türkü ziyafeti sunacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ‘Anadolu Nefesli Beşlisi’ konseri ile modern batı enstrümanları ile Anadolu’nun türkülerini harmanlayıp, sanatseverlere türkü ziyafeti sunacak.

MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Nefesli Beşlisi konseri, 22 Ocak 2022 Cumartesi akşamı saat 20.00’de Opera Sahnesinde seyircilerin beğenisine sunulacak. Konserde, geleneksel Türk müzik kültürü içindeki ezgiler, modern batı enstrümanları ile buluşturularak yeni bir anlatım biçiminde yorumlanacak.

Konserde, flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Kıvanç Fındıklı, kornoda Hüseyin Uçar ve fagotta Ozan Evruk, Anadolu’nun zengin geleneksel müziklerinden derlenen türkülerini, aşıkların deyişlerini yeni bir anlayış içinde yorumlayacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.