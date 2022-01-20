Başına taş düşen kadının ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı (2)

İşçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

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TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Erdemli ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın seçimiyle ilgili afişin bağlı olduğu taşın başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nurhayat Altınkaya'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu´nun morgundan alındı. Tarsus ilçesine götürülen Altınkaya'nın cenazesi Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN-Mehmet DOĞANER

2022-01-20 16:52:06



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