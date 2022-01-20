Üzerine taş kırma aparatı düşen işçi öldü

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Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde, üzerine ekskavatörün taş kırma aparatı düşen işçi Hüseyin Bıçkı (58), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. E.K., kullandığı ekskavatörün ucuna taş kırma aparatı taktı. Taş kırma aparatı, E.K.'ya yardım eden işçi Hüseyin Bıçkı'nın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki çocuk babası Hüseyin Bıçkı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bıçkı'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İş makinesini kullanan E.K. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2022-01-20 19:52:44



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