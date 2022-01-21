Jandarmadan kuryelere trafik eğitimi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde kuryelik yapan motosiklet sürücülerine Tarsus Jandarma Komutanlığına bağlı Hızır Timleri tarafından sürüş eğitimi verildi.

“Kaskımla Güvendeyim” projesi kapsamında motosiklet kazalarının azaltılmasına yönelik trafik eğitimi veren jandarma timleri özellikle ileri sürüş teknikleri ve trafikte nasıl görünür olunacağı konusunda hayati önem taşıyan bilgileri kuryelerle paylaştı.

Tarsus jandarma trafik timleri bu tür eğitimleri vermeye devam edecekleri bildirildi.

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