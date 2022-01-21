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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de yılkı atları ve köpekler için doğaya yem bırakıldı

İHA

Mersin’de yılkı atları ve köpekler için doğaya yem bırakıldı

– Mersin’de zorlu kış şartlarında beslenemeyen yaban hayvanları unutulmuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için besleme çalışması yaptı. Özellikle yılkı atlarının olduğu bölgelere saman, çayır otu ve yulaf bırakan ekipler, köpekler için de mama bıraktı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından dolayı bir yandan karla mücadele çalışması yürütürken, bir yandan da zorlu kış şartlarında beslenme güçlüğü çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetler Dairesine bağlı Tarsus Doğa Parkı ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olması üzerine yaban hayvanları için harekete geçti. Özellikle yılkı atlarının bulunduğu Gülek ve Karboğazı mevkiine kar araçları ile giden ekipler, belirlenen noktalara yılkı atları için saman, çayır otu ve yulaf, köpekler için de mama bıraktı. Ekipler ayrıca, aç kaldığı için insanların yaşam alanlarına kadar gelen yılkılar için de yol kenarlarına ve mahalle aralarına yem bırakmaya devam ediyor.

“Yılkılar yol kenarları ve mahalle aralarına kadar geliyorlar”
Tarsus Doğa Parkında görevli Veteriner Hekim Mert Ayaz, düzenli aralıklarla yılkı atları ve köpekler için yem bıraktıklarını belirterek, “Gülek ve Karboğazı bölgelerinde, bu dönemlerde beslenme problemi yaşayan yılkı atları ve köpekler için besleme çalışması yapıyoruz. Yılkı atları yiyecek bulmak için insanların yaşam alanlarına yaklaştıkları için yem bırakmak daha kolay oluyor. Yol kenarları ve mahalle aralarına kadar geliyorlar. Genelde şehir içlerine çok yaklaşmazlar ama aç kaldıkları, stres yaptıkları için yaklaşıyorlar. Biz de bu durumu bildiğimizden hemen müdahale edip besleme çalışması yapıyoruz. Köpeklere de sürekli bir besleme çalışması oluyor. Onlara da yine mamalarını veriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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