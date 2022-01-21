Eşinin öldürdüğü Suriyeli kadın soruşturmasında 10 şüpheli serbest



Soner AYDIN-Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde eşi Nasır A. (30) tarafından öldürülüp, evlerinin arkasındaki araziye gömülen Suriye uyruklu 4 aylık hamile Rim A. (22) ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erdemli ilçesi, Akdeniz Mahallesi, Uygur Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Nasır A., eşinin kuzeni Muhammet A.'yı (22) 8 Ocak'ta odunla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Muhammet A., 16 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Nasır A., yakalanıp 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Nasır A.'nın 4 aylık hamile eşi Rim A.'nın yeğeniyle yaptığı görüşmeyi inceledi.

EŞİNİN TELEFONU İNCELENDİ

Rim A.'nın, en son geçen 22 Aralık'ta yeğeni ile konuştuğu ve o günden itibaren kayıp olduğu belirlendi. Ekipler, Nasır A.'nın eşini de öldürdüğünü değerlendirerek, şüphelinin aile üyelerinden 6 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra 4 kişi daha gözaltına alındı. 10 şüphelilerden biri, Nasır A.'nın eşini öldürüp, evlerine 150 metre mesafedeki sazlığa gömdüğünü söyledi. Bölgede kazı yapan polis, Rim A.'nın cesedine ulaştı. Rim A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Rim A., otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

ŞİFRESİNİ VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan şüphelilerden biri de Nasır A.'nın eşini, sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği gerekçesiyle çıkan tartışmada sert bir cisimle döverek öldürdüğünü söylediği belirtildi. Nasır A.'nın, eşinin kuzenini ise olayı bildiği için öldürdüğü öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Soner AYDIN-Mehmet DOĞANER

2022-01-21 12:28:47



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