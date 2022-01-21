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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozyazı’da karne heyecanı

İHA

Bozyazı’da karne heyecanı

– Mersin’in Bozyazı ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak karne sevinci yaşadı.
Bozyazı Ortaokulunda düzenlenen karne programına, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Behçet Kahvecioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik ve öğrenci velileri katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Gedik, programda yaptığı konuşmada, Bozyazı’da 27 okulda eğitim ve öğretim yapıldığını, ilk yarıyılda 502 anasınıfı öğrencisi ile 392 birinci sınıf öğrencisinin ilk defa karne alma heyecanı yaşadığını söyledi. Gedik, “Bozyazı'da toplam 5 bin 5 öğrencimiz bugün karnelerini alma heyecanını yaşadı. Elbette sevinen ve üzülen öğrencilerimiz olmuştur. Üzülen öğrencilerimizin, ikinci yarıda üzüntülerini sevince dönüştüreceklerinden eminim. Bunun için de okumayı bırakmamalısınız. Tatilinizi iyi değerlendirin. Pandemi süreci yaşadığımızı da unutmayın. Maske, mesafe ve hijyene önem verin” dedi.
Programda, anasınıfı ve okul öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve halk oyunları gösterilerinin ardından okula katkı sağlayan kurum ve kişilere plaket verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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