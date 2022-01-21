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Zirai don tehlikesine karşı üreticiye kömür yardımı Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve özellikle tarımsal üretimde yaşanan don tehlikesi nedeniyle üreticilere kömür desteğinde bulundu

İHA

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve özellikle tarımsal üretimde yaşanan don tehlikesi nedeniyle üreticilere kömür desteğinde bulundu.

Zirai don tehlikesine karşı üreticiye kömür yardımı Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve özellikle tarımsal üretimde yaşanan don tehlikesi nedeniyle üreticilere kömür desteğinde bulundu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve özellikle tarımsal üretimde yaşanan don tehlikesi nedeniyle üreticilere kömür desteğinde bulundu.
Eski Mezitli mahallesinde örtü altı üretim yapan üreticilere dağıtılan kömürler muhtarlık aracılığı ile ulaştırıldı. Kömür yardımı, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından don olaylarının ay sonuna kadar devam edeceği yönünde uyarılan çiftçiler arasında bayram havası oluşturdu. Kömür yardımının kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden üreticiler Başkan Tarhan’a teşekkürlerini iletti. Kömür yardımının ilaç gibi geldiğine vurgu yapan Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Gılıçoğlu, artan soğuklar ve don tehlikesi nedeniyle çiftçilerin zor günler yaşadığını vurgulayarak, "Çiftçilerimiz kendi imkanları ile don mücadelesi yaptı ancak güçleri sınırlı olduğu için bir yerde tıkandı. Biz de konuyu Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a ilettik. Kendisi çok sıcak yaklaşarak üreticilerimize kömür temin etti. Sosyal belediyeciliğin yapması gerekeni yaptı. Biz de yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz" diye konuştu.
Kömürleri, sera içerisine kurulan sobalarda yakarak gece boyunca nöbet tutacaklarını kaydeden Gılıçoğlu, “Belediyemiz tarafından dağıtılan kömürler çiftçilerimizin yarasına çok önemli bir merhemdir. Her çiftçi gecede 1520 çuval kömür yakıyor. Daha büyük desteklere ihtiyacımız var. Başkanımız Neşet Tarhan’a ilgi ve alakasından dolayı çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.
Mezitli Belediyesi olarak hiçbir ayrım yapmaksınız tüm vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerinin altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Mezitli’de çok güzel şeyler oluyor. Mezitli Belediyemiz, kültür ve sanat alanında etkinlikler, altyapı alanında çalışmalar, sosyal yardım ve hizmetler, kadınlara ve çocuklara dönük çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bunların yanında Mezitli’nin bir de tarımla geçinen kırsal bölgeleri var. Bazı bölgelerimizde de seracılık yapılıyor. Şu günlerde meteorolojik olarak don olayları sıkça görülüyor. Zaten üreticilerimiz çok zor şartlarda üretim yapıyorlar. Belediye olarak daha önce olduğu gibi onlara destek olmak istedik. Dondan zarar görmemeleri adına kömür yardımı yapma kararı aldık. Kömür satın alarak muhtarlıklar aracılığı ile ihtiyaç sahibi olan üreticilerimize dağıtılmasını sağladık. Bir nebze de olsa zor durumda olan üreticilerimize desteklerimizle yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Belediye başkanı olarak asfalt kaldırım yapmanın dışında bu tür destekler de vermemiz gerekiyor. Birebir doğrudan vatandaşlarımızın, sağlık, eğitim gibi sorunlarının yanında üreticilerimizin de sorunlarına eğilmemiz gerekiyor. Ben bundan son derece mutlu oluyorum. Gönül isterdi ki daha fazla destek olabilelim ama bütçe ölçülerinde ancak bu kadar destek sağlayabiliyoruz. Umarım bu don tehlikesini de kısa sürede, zarar görmeden atlatabilirler. Üreticimizin yüzü gülerse biz de mutlu olacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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