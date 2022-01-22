Büyükşehir Belediyesinin kreşlerindeki minikler karne heyecanını tattı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Münir Özkul ve Adile Teyze kreşlerinde öğrenim gören 52 çocuk, ilk karne heyecanı tattı. Anamur’da ise karne heyecanı yaşayan öğrencilere Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar sürprizi yaptı. Ekipler tarafından çocukların oynayabileceği noktalara kamyonlarla dökülen kar, renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Münir Özkul ve Adile Teyze kreşlerinde öğrenim gören 52 çocuk, Sebze ve Meyve Toptancı Hal Kompleksi içerisindeki Münir Özkul Kreşinde bir araya geldi. Çocuklar, düzenlenen neşeli törende ilk karnelerini aldı.

Çocuklar ve öğretmenler, Münir Özkul Kreşinin bahçesini renkli süslemelerle donattı. Daha sonra Halkkent Mahallesi Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde hizmet veren Adile Teyze Kreşinde öğrenim gören 20 çocuk, Münir Özkul Kreşindeki 32 çocukla bir araya geldi. Karne töreninde, çocuklara gelişim raporları, temsili karneleri, başarı belgeleri ve hediye balonları verildi. Çocuklar, Covid19’a yakalanan ve bu süreçte evden çalıştığı için törene katılamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e de hep bir ağızdan “geçmiş olsun” dileklerini iletti.



“Onlara ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, kreşlerde ara tatile girmediklerini, ancak çocuklara karne heyecanı yaşatmak istediklerini belirterek, “Hem Adile Teyze hem de Münir Özkul kreşimizin çocuklarını bir araya getirdik. Çocuklar, hocalarıyla beraber keyifli bir ortam hazırlamışlar. Hepsi pırlanta gibi, onlara ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz; çünkü çoğu dezavantajlı mahallelerden geliyor. Hepsi çok güzeller. Arkadaşlarımız çocuklarımıza harika bir ortam sunuyor. Çok farklı pencerelerden hayata bakıyorlar. Hepsini çocuklara aktarıyorlar. Sanata ve bilime önem veriyorlar. Çok keyifli, çok eğitici zaman geçiriyorlar. Öğretmen arkadaşlara da teşekkür ediyorum” dedi.



Anamur’da karne heyecanı kar keyfine dönüştü

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri de Anamur’da karne heyecanı yaşayan çocuklara kar sürprizi yaptı. Ekipler tarafından Anamur Cumhuriyet Meydanına dökülen 7 kamyon kar, karne heyecanı yaşayan çocukların neşesine neşe kattı. Anamur Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Güleç Mahallesi Özel Eğitim Merkezinin bahçesine de bir kamyon kar döken ekipler, özel gereksinimli bireylere karla oynama sevinci yaşattı. Ekipler, kar eğlencesinin ardından çocuklara 1 Ekmek 1 Çorba Projesi kapsamında sıcak çorba dağıttı.

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