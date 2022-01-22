Mersin Büyükşehir MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim’i 76-55 yendi

– Mersin Büyükşehir Belediyesi MSK Kadın Basketbol Takımı, kendi evinde Fenerbahçe Gelişim’i 7655 skorla yenerek, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligindeki iddiasını sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde (TKBL) heyecan devam ediyor. TKBL 18’inci hafta mücadeleleri kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Kadın Basketbol Takımı ile Fenerbahçe Gelişim Kadın Basketbol Takımı karşı karşıya geldi. Mersin Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleşen karşılaşmayı MSK Kadın Basketbol Takımı 7655 kazandı.



Kadın Basketbol Takımı yine galip taraf oldu

Karşılaşmanın ilk basketini yaparak önde başlayan Fenerbahçe Gelişim Kadın Basketbol Takımı karşısında hızla atağa kalkan MSK’lı kadın basketbolcular, ilk periyodu 2019 kazandı. İkinci periyotta misafir takım olan Fenerbahçe Gelişim karşısında oynadıkları oyunun temposunu artıran MSK, ikinci periyodu da 2310 tamamlayarak, ilk yarıyı 4329 önde bitirdi.

İkinci yarıda taraftarının yoğun desteğini arkasında hisseden MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim karşısında daha rahat bir oyun sergileyerek, üçüncü periyodu da 1712 önde tamamladı. Son periyotta ise MSK Kadın Basketbol Takımı antrenörü İbrahim Sağdıç karşılaşmaya başladığı ilk 5 yerine genç oyunculara şans verdi. Son periyodu da 1614 önde tamamlayan MSK Kadın Basketbol Takımı, salondan 7655’lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

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