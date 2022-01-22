Mezitli’de Ali Bilgiç Parkı ve Fikriye Atılgan Taziye Evi açıldı

Mezitli Belediyesi tarafından bir hayırseverin desteğiyle yaptırılan Ali Bilgiç Parkı ve Fikriye Atılgan Taziye Evi, düzenlenen törenle açıldı. Törende, başka bir hayırsever vatandaş da Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a kendisinin de taziye evi yaptırmak istediğini söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tece Deniz Mahallesi Muhtarlığı yanında yaptırılan Ali Bilgiç Parkı ve Fikriye Atılgan Taziye Evinin açılışı, dualar eşliğinde kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Açılışa, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta, güzel bir olay da yaşandı. Açılışa katılan bir vatandaş, Başkan Tarhan’ın yanına gelerek bir taziye evi de kendisinin yaptırmak istediğini söyledi.



“Yan komşunun diğerinden haberi yok”

Açılışta konuşan hayırsever Nejdet Atılgan, toplumda hoşgörünün giderek yok olduğuna vurgu yaparak, “Kültürel yozlaşma bizi öyle bir hale getirdi ki, alt katımızdaki komşumuzun üzüntüsünden habersiz hale geldik. Yan komşunun diğerinden haberi yok. Katıldığım bir taziyede, vefat eden kişinin hemen üst katında oturan vatandaşın, bizim de duyacağımız şekilde müziğin sesini açtığına tanık olunca bu taziye evinin yapılması gerektiğine karar verdik. Bir araya gelerek taziye evini Tece’mize kazandırdık” dedi.

Deniz Mahallesi Muhtarı Aziz Aydoğdu da Başkan Tarhan ve hayırseverlere teşekkür etti.



“Sadece Tece bölgesinde hayırsever desteğiyle üçüncü taziye evini açıyoruz”

Mezitli Belediyesinin en büyük desteğinin her zaman yanında olan vatandaşları olduğunu belirten Başkan Neşet Tarhan da “Belediye başkanı herkesin başkanıdır ve hizmet yaparken ayrım gözetmez. Göreve gelirken söz verdiğim gibi herkesin belediye başkanı olma hedefimi yerine getirmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu nedenle daha önce karşımda rakip olarak çıkanlar seçimlerde yanımızda oldu. Bunun yanında belediyemizin çalışmalarının birçoğunda hayırseverlerimiz önemli desteklerde bulundu. Hiç birisi de bu yardımı yaparken hangi partiden olduğumuza bakmadı. Hiç anaokulu olmayan Mezitli’ye, 3 hayırsever anaokulu yaptı. Kafe kütüphane, gençlik merkezi, taziye evi yaptı. Sadece Tece bölgesinde hayırsever desteğiyle üçüncü taziye evini açıyoruz. Başarının temeli de güven kelimesinde yatıyor. İnsanlar, belediye başkanına güvenirse desteğini veriyor. Biz bu güveni sağladığımız için mutluyuz” diye konuştu.

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