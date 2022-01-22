NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemi komutanlarından Vali Su’ya ziyaret

NATO Daimi Deniz Görev Grubu2 (SNMG2) gemi komutanları, Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, NATO Daimi Deniz Görev Grubu2 faaliyetleri kapsamında SNMG2 Grup Komutanı Tuğamiral Mauro Panebianco, ITS Margottini Gemi Komutanı Yarbay Antonio S.D’Amiko, TCG Göksu Gemi Komutanı Albay Tolga Tirelioğlu ve Sancak Subayı Yüzbaşı Pisani Gianluca, Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik’in de eşlik ettiği ziyarette, Vali Su, askeri gemi komutanlarına teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından bir süre sohbet edilmesi ile sona erdi.

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