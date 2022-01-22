Rosatom, EXPO 2020'de küçük modüler reaktörler ürün serisini sundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rosatom, EXPO 2020'de küçük modüler reaktörler ürün serisini sundu

İHA

Rosatom, EXPO 2020'de küçük modüler reaktörler ürün serisini sundu

Küresel bir teknoloji lideri olan Rosatom, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen EXPO 2020'de 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çığır Açan Teknolojiler' programının ana etkinliği olan Küçük Modüler Reaktörler Günü'ne ev sahipliği yaptı.
Küçük Modüler Reaktörler (SMR) Günü, 20 Ocak'ta Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Dünya Nükleer Birliği Başkanı Sama Bilbao Leon ile uluslararası kuruluşlar, yabancı hükümetler ve ortak şirketlerin üst düzey temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşti. Etkinliğe Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Mohamed AlHammadi ve Rusya Federasyonu'nun BAE Büyükelçisi Timur Zabirov da katıldı. SMR Günü, küçük modüler reaktörlerin avantajları ile dünya çapında küçük modüler reaktör teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik beklentilerin tartışıldığı uluslararası bir platform haline geldi. Program, küçük modüler reaktörlerin istikrarlı elektrik arzı sağlama ve karbondan arındırma hedeflerine ulaşma ve çeşitli iklimler için faydalarını içeren bir multimedya gösterisiyle başladı.

“Nükleer teknoloji olmadan karbonsuz bir geleceğin mümkün olmadığı ortaya konuldu”
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, küresel düzeyde nükleer enerji algısındaki olumlu değişikliklere dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Şahsen benim için geçen yıl Glasgow'daki BM İklim Değişikliği Konferansı bir dönüm noktasıydı. Bu arada atomla ilgili veya atom enerjisi yanlısı bir konferans değildi, bunu da hatırlatmak isterim. Kelimenin tam anlamıyla o değişim rüzgarlarını hissettim. ‘Nükleer teknolojinin barışçıl kullanımı olmadan karbonsuz bir gelecek imkansızdır’. Sadece COP26'da değil, 2021'deki tüm enerji ve iklim konferanslarının kararlarında ve bildirgelerinde nükleer teknoloji olmadan karbonsuz bir geleceğin mümkün olmadığı ortaya konuldu. Sadece değişken enerji kaynakları ile istikrarlı ve düşük karbonlu bir enerji sisteminin varlığının imkansızlığı da anlaşıldı. Nükleer santrallerin kapatılmasının, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasına değil, daha fazla hidrokarbon kullanımına yol açacağı ortaya çıktı. Bu haliyle dünya kamuoyu, hidrokarbonlardan uzaklaşılması ve düşük karbonlu bir gelecek için ortak iklim hedefleri için oynayacağı rolün bilincindedir.”

“SMR, dünyanın her yerindeki insanlar için eşit enerji fırsatlarına bir katkıdır”
Panel sırasında soruları da yanıtlayan Likhachev, SMR tabanlı nükleer santrallerin avantajlarını anlatarak, "Büyük kapasiteli nükleer güç santrallerinin avantajları açıktır. Yüksek enerji talebi olan ve oldukça gelişmiş altyapıya sahip ülkelerde güvenilir, kesintisiz, düşük karbonlu bir elektrik kaynağına erişim sağlarlar. Küçük modüler reaktörler farklı bir pozisyonda bulunur. Uzak bölgelere, ada devletlerine, düşük enerji ihtiyacı olan ülkelere veya madencilik gibi belirli endüstriyel projelere güç sağlar. SMR teknolojisinin diğer bariz avantajları da var; reaktörlerin modülerliği de dahil olmak üzere, talebi karşılamak için nükleer santralin gücünü artırma veya azaltma yeteneği, nükleer santralin yapım süresinin kısa olması ve daha düşük kurulum maliyetleri gibi. SMR, büyük kapasiteli nükleer santrallerin ekonomik parametreler açısından uygulanabilir olmadığı, coğrafi özellikler veya bölgesel kısıtlamalar nedeniyle mevcut olmadığı yerlere enerji ve ısı taşır. SMR, dünyanın her yerindeki insanlar için eşit enerji fırsatlarına bir katkıdır. Bana göre, herkese düşük karbonlu enerji sağlamak; özellikle neredeyse bir milyar insanın hala böyle bir erişime sahip olmadığı bir dünyada, başarmak için çabalamamız gereken bir hedeftir” dedi.
Rosatom Geliştirme ve Uluslararası İşletme Birimi Direktörü Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov da, Rosatom’un yalnızca küçük nükleer enerji alanında benzersiz bir ürünü temsil etmekle kalmadığını, aynı zamanda Rusya'da halihazırda başarılı bir işletme deneyimine sahip bir referans teknolojisi sunduğunu belirtti. Komarov, “Yüzer güç ünitesi Akademik Lomonosov, Chukotka'nın liman kenti Pevek'e iki yıldan fazla elektrik ve ısı sağlıyor. Ayrıca 2028 yılında şebekeye bağlanacak olan RITM200N reaktörüne dayalı ilk küçük kapasiteli karada kurulu nükleer santralimizin uygulamasına da Yakutistan’da başladık” diye konuştu.
Ermenistan, Kırgızistan ve Filipinler'den ilgili bakanlıkların ve enerji şirketlerinin temsilcileri ise SMR’nin çok çeşitli ulusal kalkınma görevlerini nasıl çözebileceğinden bahsetti. PJSC Seligdar Başkanı, SMR'lerin şirketin Rusya'nın kuzeyindeki altın yataklarının geliştirilmesi projeleri için öngörülebilir bir fiyata güvenilir bir güç kaynağı sağlayabileceğini kaydetti.
SMR Günü'nde çeşitli anlaşmalar da imzalandı. Kırgızistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile SMR'nin inşasında işbirliğine ilişkin bir ‘Mutabakat Zaptı’ imzalandı. Rusatom Overseas A.Ş., Ermeni Nükleer Santrali ile işbirliği sözleşmesi ve Seligdar Kamu Anonim Şirketi ile bir niyet mektubu imzaladı. Bir diğer önemli gelişme ise ön fizibilite çalışması yoluyla SMR teknolojisini kullanarak nükleer santrallerin detaylandırılması için Ortak Eylem Planı'nın sanal olarak imzalanması oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar 'Kral Şakir' oyunuyla eğlenecek
YEREL HABERLER Çocuklar 'Kral Şakir' oyunuyla eğlenecek
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemi komutanlarından Vali Su’ya ziyaret
YEREL HABERLER NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemi komutanlarından ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden inanç ve umut yılı konseri
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden inanç ve umut yılı ...
Mezitli’de Ali Bilgiç Parkı ve Fikriye Atılgan Taziye Evi açıldı
YEREL HABERLER Mezitli’de Ali Bilgiç Parkı ve Fikriye Atılgan Taziye ...
Kışla azalan kan stoğuna 800 personelle destek Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın “Çok önemli kan stoklarımız azaldı” çağrısına Erdemli Belediyesi 800 personelle kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi
YEREL HABERLER Kışla azalan kan stoğuna 800 personelle ...
Türkiye’nin en pahalı don nöbeti İlk çıktığında 500 TL’den satılan örtü altı eriklere gözü gibi bakıyorlar
YEREL HABERLER Türkiye’nin en pahalı don nöbeti İlk çıktığında 500 ...
Mersin Büyükşehir MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim’i 76-55 yendi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir MSK Kadın Basketbol Takımı, ...
Büyükşehir Belediyesinin kreşlerindeki minikler karne heyecanını tattı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin kreşlerindeki minikler karne ...
Fransa'dan dönen Çukurova Basketbol, BOTAŞ'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Fransa'dan dönen Çukurova Basketbol, BOTAŞ'a ...
Çocuklar mektupla kar istedi, Başkan Tarhan karne günü sürpriz yaptı Mersin’de karne günü kar sürpriziyle sevinen çocuklar, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile kar topu oynadı
YEREL HABERLER Çocuklar mektupla kar istedi, Başkan Tarhan karne ...
Belediye Başkanından öğrencilere karne hediyesi 'kar' sürprizi oldu Mersin'de karne gününde kar sürpriziyle karşılaşan öğrenciler, kartopu oynadı, kardan adam yapmanın keyfini yaşadı
YEREL HABERLER Belediye Başkanından öğrencilere karne hediyesi 'kar' ...
Zirai don tehlikesine karşı üreticiye kömür yardımı Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve özellikle tarımsal üretimde yaşanan don tehlikesi nedeniyle üreticilere kömür desteğinde bulundu
YEREL HABERLER Zirai don tehlikesine karşı üreticiye kömür ...
Bozyazı’da karne heyecanı
YEREL HABERLER Bozyazı’da karne heyecanı
Vali Su, evde eğitim gören öğrenciye karnesini verdi
YEREL HABERLER Vali Su, evde eğitim gören öğrenciye karnesini verdi
Akdeniz’de sokaklar asfalt ve kilit taşı ile yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de sokaklar asfalt ve kilit taşı ile ...
Mersin'de karne heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Mersin'de karne heyecanı yaşandı
Mersin'de terör operasyonu; HDP ilçe eş başkanının kızı dahil 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu; HDP ilçe eş başkanının ...
Eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı Yunanistan üzerinden yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaparak eylem için Mersin’e geldiği belirlenen ve gizlendiği hücre evinde yakalanan PKK’lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist ...
Eşinin öldürdüğü Suriyeli kadın soruşturmasında 10 şüpheli serbest
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü Suriyeli kadın soruşturmasında 10 ...
Seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği düştü
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği ...
Mersin'deki çifte cinayet, polisin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı Erdemli ilçesinde 13 gün önce eşinin kuzenini darp ederek öldürmekten tutuklanan yabancı uyruklu şüphelinin, kayıp olarak aranan 4 aylık hamile eşini de öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Mersin'deki çifte cinayet, polisin titiz çalışması ...
Devrilen direk otomobilin ön camına saplandı, sürücü şans eseri ölümden döndü
YEREL HABERLER Devrilen direk otomobilin ön camına saplandı, sürücü ...
Doğu Akdeniz’de bir hafta daha zirai don var
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz’de bir hafta daha zirai don var
Mersin’de yılkı atları ve köpekler için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Mersin’de yılkı atları ve köpekler için doğaya yem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.