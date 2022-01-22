AK Parti'li Yılmaz'dan Sedef Kabaş'a tepki: Basın özgürlüğü değil hukuk tanımazlık



MERSİN, (DHA)AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi avukat Zeynep Gül Yılmaz, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Demokrasi düşmanı hadsiz kadının sözleri, basın özgürlüğü değil hukuk tanımazlıktır" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi avukat Zeynep Gül Yılmaz, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. AK Parti'li Yılmaz, halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanına hakaretin aynı zamanda halka da hakaret olduğunu kaydetti. Açıklamaların ardından RTÜK'ün haklı inceleme başlattığını, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma açtığını anımsatan Yılmaz, Cumhurbaşkanı'na televizyondan hakaret eden Kabaş'ın hareketinin, milletin gönlünde de yargı önünde de mahkum edileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri kınadığını belirten AK Parti'li Yılmaz, "Bu yalan ve algı uzmanı, demokrasi düşmanı hadsiz kadının sözleri, basın özgürlüğü değil, hukuk tanımazlıktır. Muhalefet zırhı altında yapılan ahlaksız açıklamaları esefle kınıyor ve lanetliyorum. Bu kadarı çok fazla. Haddini bil Sedef Kabaş, kininizde boğulun. Cumhurbaşkanımız her daim milletin gönlündedir. Ancak siz bu aşağılık sözlerle hem milletimizin gönlünde hem de yargı önünde hesap verecek ve mahkum olacaksınız" dedi.DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-01-22 16:21:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.