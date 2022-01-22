Mersin’de olabilecek afetlere karşı 24 saat çalışmaya geçildi

– Mersin Valiliği Afet ve Acil Yönetim Merkezi, aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek afetlere karşı 24 saat esasına göre çalışmaya başladı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Vali Ali İhsan Su başkanlığında, 12 çalışma grubu temsilcisi ile Mersin merkez ve ilçelerinde meydana gelebilecek yağışlara istinaden yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında durum değerlendirilmesi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 21 Ocak tarihli ‘Mesaj Formu’ gereği, Mersin Valiliği Afet ve Acil Yönetim Merkezi, bugün saat 16.00 itibariyle 24 saat esasına göre çalışmaya başladı.

Afete müdahalede kurumlar arası koordinasyonun çok önemli olduğunu belirten Vali Su, “Hazırlıklı olmak önemli. Gerekli tüm tedbirlerimizi almış durumdayız, ekiplerimiz hazır, bizler hazırız. İnşallah bir afetle karşı karşıya kalmadan kış mevsimini güzel bir şekilde atlatacağız” dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sekreterliğinde düzenlenen değerlendirme toplantısında, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cenk Yıldız tarafından merkez ve ilçelerdeki son durum ve veri tablosu sunumu yapıldı.

Yapılan değerlendirmede, 817 personel ve 263 aracın acil durumlara müdahale için görevlendirildiği belirtilirken, kar yağışına bağlı olarak kapalı anayol ile köy yolu bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

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