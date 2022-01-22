Tarsus- Çamlıyayla yolu kardan kapandı



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, aşırı kar nedeniyle trafiğe kapandı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı TarsusÇamlıyayla yolunun 45´inci kilometresindeki Sarıkavak mevkisinin kapanmasına neden oldu. Jandarma ve karayolu ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için yol üzerinde yoğun çalışma sürdürüyor. Jandarma timleri Çamlıyayla'ya gelecek olan sürücülerin araçlarında zincir bulundurmalarını ve tüm yol tedbirlerini almalarını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-01-22 20:37:06



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