YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere yarı yıl tatili önerileri

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde görevli uzman eğitmenler, YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilere sömestir tatilini verimli geçirmeleri için önerilerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen çalışmaları kapsamında YKS’ye hazırlanan 4 bin 200 ve LGS’ye hazırlanan 500 olmak üzere toplam 4 bin 700 öğrenciye kurs hizmeti veriliyor. MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’ndeki uzman eğitmenler, okulların ara dönem tatiline girmesiyle birlikte öğrencilere bu süreci verimli geçirebilmeleri, eksik konularını tamamlamaları ve yeni döneme daha motive olmuş bir şekilde başlamaları için önerilerde bulundu.

Kurs rehber öğretmeni Cansu Turan, öğrencilere, “Kimseyi kendinize rakip olarak görmeyin. En iyi rakibiniz kendinizsiniz, kendi rekorunuzu kırın” tavsiyesinde bulundu.

“Biraz daha kişiselleştirilmiş özel program olmalı”

YKS ve LGS öğrencileri için ara tatillerinde nasıl bir yol çizmeleri gerektiği hakkında bilgiler paylaşan Turan, “Biz rehberlik servisi olarak 2 haftalık süreç için bir çalışma programı taslağı hazırlayacağız. Bu döneme kadar hangi konuları bitirmeleri gerektiği, hangi konularda olmaları gerektiği konusunda bir taslak vereceğiz. Fakat 15 günlük tatil sürecinde her öğrencinin eksiği farklı olacağı için o taslağı kendi eksikliklerine göre doldurup tamamlamalarını isteyeceğiz. Bu program, biraz daha kişiselleştirilmiş özel program olmalı” dedi.

“Deneme sınavları bizim için çok önemli”

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Temel Yeterlilik Testleri (TYT) alanlarında nasıl bir çalışma yöntemi çizilmesi konusunda da bilgiler veren Turan, “AYT’ye başlamayan öğrencilerimiz sömestir de TYT ağırlıklı çalışsınlar. Fakat bu birinci dönemde TYT ve AYT’yi orta bir şekilde götürdülerse o öğrencilerimiz iki alana da çalışabilirler. Maalesef bazı öğrencilerimiz AYT sınavından çok fazla korkuyorlar. Bundan kaynaklı çok fazla AYT deneme sınavına girmiyorlar. 810 net çıkarırım korkusudur. Bunu yapmasınlar. Çünkü nerede olduğumuzu görebilmek adına deneme sınavları bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Hem YKS hem de LGS öğrencileri için en kritik dönemi değerlendiren Turan, “En önemli kritik nokta 15 günlük sömestir tatili. Çünkü sömestir bittikten sonra sınava az bir süre kaldığı anlamını taşıyor. İkinci döneme başlarken kendimize olan güvenimizin artması, ayaklarımızın yere daha sağlam basması açısından çok önemli bir süreç” diye konuştu.

“Her zaman ilk rakibiniz kendiniz olun”

Ara tatilde öğrencilerin çözmesi gereken soru sayısı hakkında da konuşan Turan, “Aslında öğrencilerimize en çok önerdiğim şey şu; her zaman ilk rakibiniz kendiniz olun. Kendilerini tanısınlar. O hafta ne yaptılarsa önümüzdeki hafta çok daha iyi olmaları adına bir hamle yapmaları gerekiyor. Bu hafta örneğin 250 soru çözmüşlerdir, önümüzdeki hafta kendilerini geçsinler. Kendi rekorlarını kırsınlar. Şu ana kadar belki böyle bir süreçten geçmemişlerdir, bunu düşünmemişlerdir. Birinci dönem boyunca hangi hafta en fazla soru sayısına ulaştılarsa sömestirde o soru sayısını geçsinler. Bunun kendileri için çok yararlı bir sömestir tatili olacağına eminim” şeklinde konuştu.

“Kimseyi kendinize rakip olarak görmeyin, en iyi rakibiniz kendinizsiniz”

Turan, sömestir için program hazırlanmasının önemine de değinerek şu önerilerde bulundu: “Tatil programınız yazılı olsun. Günlük olarak neler yapmanız gerektiğini hatırlatan bir planınız olursa sizin için o plana uymak ve başarıyı yakalamak yararlı bir durum olacak. Ailemizle ve çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla zaman geçirmemiz gerekiyor ama ders çalışmayı ihmal etmeyelim. Bu süreçte eksikliklerimizi kapatmak inanılmaz derecede önemli. Sadece sömestir için değil, sömestir sonrası için de hedefler belirleyelim. Sömestirden sonraki deneme sınavında, ‘ben bugüne kadar 50 net yaptım TYT’den ama bu sınavda 60 net yapacağım. Çünkü eksiğimi kapatabildim’ diyebilmem gerekiyor. Ya da ‘ben eksiğimi kapattım, yeni bir soru bankası temin etmem gerekiyor ve bu soru bankasını çok güzel bir şekilde çözeceğim’ şeklinde kendilerine sözler vermeleri gerekiyor. Konu tekrarları yapabiliriz. Kimseyi kendinize rakip olarak görmeyin, en iyi rakibiniz kendinizsiniz. Bir önceki kendinizden iyi olmak için elinizden geleni yapın. Kendi rekorunuzu kırın. Bu bizim sloganımız olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.