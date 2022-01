40'ından sonra okuma-yazma öğreniyorlar Mersin'de belediyenin açtığı 'okuma-yazma' kursuna katılan kursiyerler, 40 yaşından sonra okuma yazma öğreniyorlar

Mersin'de belediyenin açtığı 'okumayazma' kursuna katılan çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler, 40 yaşından sonra okuma yazma öğreniyorlar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi’ndeki LGS’ye hazırlık kurs merkezinde okumayazma kursu açıldı. 8 kadının başvurduğu kurs başlarken, ücretsiz olarak verilen okumayazma kurslarının dezavantajlı diğer mahallelerde de sürdürülmesi planlanıyor.

Kurs merkezinde görevli Türkçe Öğretmeni Berfin Önder, velilerden okumayazma kursuyla ilgili yoğun talep aldıklarını belirterek, “Yetişkinler için birinci kademe okumayazma kursunu açtık ve sınıfımın büyük çoğunluğunun kadınlardan oluşması benim için ayrı bir mutluluk oldu. Dönemin sonunda her istediğini okuyabilen, kendisini iyi ifade edebilen güçlü kadınlar olarak çıkmalarını umut ediyoruz. 5 kişiyle başladık, daha sonra bu artarak 8 kişi oldu. Daha da artacağını düşünüyoruz. Belediyemizin bu mahallede yaptığı ilk çalışma ve devam edeceğiz. Okumayazma bilmeyen vatandaşlarımıza sınıflarımız açık” dedi.



“Babam görmüş olsaydı gurur duyardı”

Kursa katılan 42 yaşındaki Sıdıka Çınar, daha önce kendisine gelen mesajları çevresindekilere okutmak zorunda kaldığını belirterek, “Ev temizliğine gidiyorum. Gidiş gelişlerde sorun yaşıyorum. Mesela evin adresini söylüyorlar, okumam yazmam olmadığı için ‘bana tam olarak yazıp gönderin, abime ya da kardeşime okuturum’ veya ‘tam olarak yerini söyleyin, ben oraya geleyim’ diyorum. ‘Okumamyazmam olsa bu kadar rezillik çekmem’ diyordum. Şimdi bu kursu duydum çok sevindim. ‘Ben gideceğim’ dedim abime. ‘Sıdıka geç bile kaldın, senin adına çok sevindim, sen başaracaksın’ dedi. Babam görmüş olsaydı gurur duyardı, eminim ki annem de gurur duyardı” ifadelerini kullandı.



“Doktoruma kendim gidip geleceğim, her şeyi kendi başıma başaracağım”

Kursa katılan 7 çocuk annesi 48 yaşındaki Azize Akay da okumayazma bilmediği için yaşamı boyunca sıkıntı yaşadığını vurgulayarak, “Çocuklardan hastane için ‘bana bir randevu alın’ diye rica ediyorum. ‘Aman anne bıktırdın’ diyorlar. Artık onu kendi kendime yapacağım. İlaçlarımı kendim içeceğim, doktoruma kendim gidip geleceğim. Her şeyi kendi başıma başaracağım. Bir de kitap okumayı öğreneceğim" diye konuştu.



“Okumayazma olmayınca gittiğim yeri bulamıyorum”

Kursa katılan 5 çocuk annesi Gazali Kortak ise, “Hastaneye gidiyorum, okumayazma olmayınca gittiğim yeri bulamıyorum, başkasından rica ediyorum. Bazıları yardımcı oluyor, bazılarıysa tepki veriyor. İnsanın zoruna gidiyor. Bazen birinden rica ediyorum, ‘cahil’ diyor, o zoruma gidiyor” dedi.

Kortak, 5 çocuğunu okuttuğunu ve okumayazma öğrenme hayalini artık gerçekleştireceğini vurgulayarak, “Hepsinin diplomaları var. Ayakta durdum, okuttum. Ben okumadım ama onları okuttum. Ben de şimdi okuyup ayakta duracağım. Bize açılan kurs sayesinde, öğretmenimizin sayesinde inşallah okumayazmayı çözeceğiz” diye konuştu.

