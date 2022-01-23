Yenişehir'de ‘Sıfır Atık Projesi’ yaygınlaşıyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında pilot bölge olarak seçilen 2 mahallede 7 ayda 71 ton ambalaj atığı toplayarak yeniden ekonomiye kazandırdığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı mayıs ayında pilot bölge olarak seçilen Fuat Morel Mahallesi'nde, ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak toplanması konusunda bilgilendirme çalışması yapan ekipler, bilgilendirme çalışmalarının ardından bu sitelere ambalaj atığı kutusu ve poşetleri bırakarak toplama işlemlerine başladı.

Fuat Morel Mahallesi'ndeki çalışmaların verimli geçmesinin ardından 50. Yıl Mahallesini de pilot bölge olarak seçen ekipler, buradaki bilgilendirme çalışmalarının ardından ambalaj atığı kutuları bırakarak, toplama işlemlerine başladı. Aynı süreçte Yenişehir ilçesinde bulunan okul, dershane ve kurs merkezlerinde de bilgilendirme çalışması yaparak ambalaj atığı kutusu bırakan ekipler, bunun yanı sıra ilçenin farklı mahallelerinden gelen bireysel talepleri de değerlendirdi ve ofis, bina, sitelerden ambalaj atıkları toplamaya başladı.

Proje kapsamında Yenişehir Belediyesi ekipleri bin 510 daire ziyareti yaptı, bin 700 adet kutu, 46 bin adet mavi renkli poşet dağıttı. Projenin uygulanmaya başlandığı temmuz ayından bugüne kadar geçen sürede 71 ton ambalaj atığı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Yenişehir Belediyesi, 2022 yılı içinde 'Sıfır Atık Projesi'ni 8 mahallede ve ilçede bulunan tüm eğitim kurumlarında uygulamayı hedefliyor.

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