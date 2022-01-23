Meteoroloji'nin Doğu Akdeniz için yaptığı uyarının ardından fırtına etkili olurken, kıyıya zaman zaman devasa dalgalar vuruyor.

Meteoroloji, bugün için Doğu Akdeniz'de fırtına, sonraki 3 gün için de fırtınamsı rüzgar uyarısı yaptı. Akdeniz'de yaşanan fırtınada Mersin sahil kıyılarına zaman zaman dev dalgalar vuruyor. Meteoroloji, yarından itibaren 3 gün süreyle Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan, günün ilk saatlerinde doğu ve güneybatıdan 5 ile 9 kuvvetinde (saatte 50 ile 90 kilometre hıza kadar) fırtınamsı rüzgarın etkili olacağını aktardı. Dalgaların da yer yer 2 ile 4 metreye kadar çıkacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.