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Mersin’de yoğun kar yolları kapattı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Mersin’in yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 84 araç ve 156 personelle mücadeleyi sürdürüyor

İHA

Mersin'in yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 84 araç ve 156 personelle mücadeleyi sürdürüyor. Ekipler, bir yandan kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışması yürütürken, bir yandan da gelen ihbarlar üzerine mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Mersin’de yoğun kar yolları kapattı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Mersin’in yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 84 araç ve 156 personelle mücadeleyi sürdürüyor

Mersin’in yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 84 araç ve 156 personelle mücadeleyi sürdürüyor. Ekipler, bir yandan kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışması yürütürken, bir yandan da gelen ihbarlar üzerine mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişiyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerinde ve özellikle kritik noktalarda sürekli olarak ekip bulunduruluyor. Büyükşehir Belediyesinin kar nöbeti, yağışların etkisini sürdürdüğü hafta sonu da devam etti. Ekipler, 13 ilçede toplam 84 araç ve 156 personelle gecegündüz durmaksızın çalıştı.

Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Erdemli ilçesinin Akpınar, Tapureli, Şahna ve Doğusandal Mahallelerinde karda mahsur kalan vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, Akpınar Mahallesinde mahsur kalan 4 kişiyi 1,5 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Tapureli Mahallesinde yolda mahsur kalıp aracı arıza yapan vatandaş ise 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Şahna Mahallesi ile Doğusandal Mahallesi Mühlü Yaylasında yolda kalan vatandaşlara da kısa sürede ulaşıldı.
Ekipler, Erdemli’de Sorgun, KüstülüKızılen bağlantı yolu, Güzeloluk Mahallesi yolu, AlbeyliElbeyliYağda hattı, Toros Mahallesi yolu ile GüneyliAkpınarHarfilli Mahallerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Toroslar’da kar mesaisi
Merkez Toroslar ilçesi GözneAyvagediği Fatih 1, Fatih 2 Caddelerinde kar küreme çalışması yapan ekipler, yolda araçlarıyla sıkıntı yaşayan vatandaşlara hızla ulaştı. Kızılbağ Mahallesinde yolda kalan vatandaşlara da kısa sürede ulaşıldı. Yüksekoluk Mahallesi ile DeğnekTırtar arasında kar küreme çalışması yapıldı.
Toroslar’da Kızılbağ Mahallesi yolunda kar küreme ve yol açma çalışması yapan ekipler, KızılbağKaramehmet GediğiHorozlu arasında yolları kardan temizledi. TırtarTaşolukAyvalı mahallelerinde yolları gece boyu temizleyen ekipler, AlanyalıKızılkaya DeğirmendereAyvagediği arasında da kar küreme çalışması gerçekleştirdi.
Toroslar ilçesi SarnıçSoğucakDarısekisiGözneAyvagediği yollarında da yol açma çalışmaları aralıksız olarak devam etti. Toros Dağlarının eteklerindeki yaylalarda vatandaşların mağdur olmaması için özveriyle çalışan ekipler, Hangediği, Sunturas, Yüksekoluk’ta yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Toroslar’da AyvagediğiKozoluk Caddesinde mahsur kalan araç, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu kurtarıldı. Ayrıca DeğnekSadiye yolunda araçlarıyla kalan vatandaşlara da kısa sürede ulaşıldı.

Mezitli’nin de yolları açık tutuldu
Merkez Mezitli ilçesinde de birçok noktada teyakkuzda bekleyen ekipler, Fındıkpınarı Mahallesi Beşkoz Caddesinde yolda kalan araçları kurtardı. Kocayer, Zeybekler, Tol ve Kuzucu mahallelerinin ana yollarında kar küreme çalışması yapıldı. Ekipler, Kocayer, Üzümlü, Şahna, Zeybekler, Tol ve Demirışık mahallelerinde kar küreme çalışması yaparak, yolları vatandaşların ulaşımına açık tuttu.

Çamlıyayla’da mahsur kalanlar kurtarıldı
Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde de karla mücadele eden ekipler, kırsalda yer alan Çamalan, Ardıçlı, İnköy, Olukkoyağı grup yolu ile Çukurbağ, Ziftlik grup yolunda, Yeniköy, Gülek, Kozoluk mahalleleri ve daha birçok noktada karla mücadele ve yol açma çalışması gerçekleştirdi. Özellikle yaylacıların kış aylarında da kaldığı Çamlıyayla’da aşırı kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, Büyükşehir İtfaiyesi ve diğer birim personelleri tarafından kurtarıldı. Çamlıyayla Atdağı mevkiinde bulunan evinde, yoğun yağıştan dolayı mahsur kalan yaşlı hasta bir vatandaşa ulaşan ekipler, yine Sığır Yaylası bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanmasından dolayı araç içinde mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Ekipler, kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı bazı noktalarda evlerinden çıkamayan vatandaşlara da gelen ihbarlar sonucu ulaştı.
Arslanköy Mahallesi karla mücadele çalışması kapsamında ise yol açma ve kar küreme çalışması yapan ekipler, gece sürekli olarak devam eden kar yağışı sebebiyle 7/24 esasıyla çalışmalarına devam etti. Arslanköy Mahallesi ile Çatak arasında, Yıldız ve Beşiktaş Caddelerinde kar küreme çalışması yapıldı. ArslanköyBaşpınar yolunda yol açma çalışması yapan ekipler, Başpınar yolunda mahsur kalan vatandaşlara kısa sürede ulaştı. ArslanköyÇatakBaşpınarYedigöz bağlantı yolu da vatandaşların ulaşımına açıldı.
Ekipler, olumsuz hava şartlarından dolayı elektrik direklerinin yıkılması nedeniyle de çalışma yürüttü. Silifke ilçesinde Kızılgeçit, Seydili, Şahmurlu, Gedikpınarı, Cambazlı, Saraydın, Çatak, Yeğenli, Uzuncaburç, Örenköy, Tekiralanı, Sömek, Ayaştürkmenli, Söğüt, Kırobası mahallelerinin yolları da ekiplerin titiz çalışması sonucu açıldı.
Büyükşehir ekipleri, sorumluluk alanlarına bakmaksızın ihbar gelen tüm noktalara ivedilikle müdahale etti. Karayolları yol ağındaki araçlara da kısa sürede ulaşılarak, gerekli yardımlar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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