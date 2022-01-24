Tarsus’ta ekiplerin karla mücadelesi aralıksız sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus’ta ekiplerin karla mücadelesi aralıksız sürüyor

İHA

– Mersin'in Tarsus ilçesinde, yoğun kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimdeki mahallelerde belediye ekiplerinin mücadelesi aralıksız sürüyor.

Tarsus’ta ekiplerin karla mücadelesi aralıksız sürüyor

– Mersin’in Tarsus ilçesinde, yoğun kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimdeki mahallelerde belediye ekiplerinin mücadelesi aralıksız sürüyor.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son günlerde yoğun kar yağışı ile birlikte ekipler karla mücadele çalışmalarını 17 mahallede aralıksız olarak sürdürüyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksamanın yaşanmaması için başlatılan karla mücadele çalışmalarının 7/24 aralıksız bir şekilde devam ettirildiğini belirtti.
Tarsus Belediyesi, kar yağışının yoğun olduğu 17 kırsal mahallede ve kritik noktalarda gerçekleştirdiği kar küreme çalışmalarını vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler; Boztepe, Börüeğri, Dorak, Karakütük, Ereze, Yeniköy, Sandal, Kurtçukuru, Boğazpınarı, Çukurbağ, Kuşçular, Keşli, Tepetaşpınarı, Kaklıtaşı, Piriömerli, Belen, Gülek mahallelerinde kapanan yolları açarak, ulaşımın aksamasına izin vermiyor.

Yüksek kesimlerde yol açma seferberliği devam ediyor
Tarsus Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışı sonrası başlattığı kar temizleme ve yol açma çalışmalarına güçlü bir ekip ve iş makineleri ile aralıksız devam ediyor. Özellikle yüksek ve kırsal mahallelerde yolların açık tutulması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kar yağışının daha etkili olduğu kırsal mahallelerde de ekipler, yolların kapanmasına karşı koordineli olarak çalışıyor. Mahallelerde devam eden çalışmalar kapsamında yollar kardan temizleniyor. Yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına ekipler yoğun mesai gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’de yoğun kar yolları kapattı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Mersin’in yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 84 araç ve 156 personelle mücadeleyi sürdürüyor
YEREL HABERLER Mersin’de yoğun kar yolları kapattı, mahsur kalan ...
Rosatom ve Kırgızistan, SMR inşaatında iş birliği için anlaştı
YEREL HABERLER Rosatom ve Kırgızistan, SMR inşaatında iş birliği ...
MTOSB’de Haşim Usta Atölyesi açıldı
YEREL HABERLER MTOSB’de Haşim Usta Atölyesi açıldı
Mersin itfaiyesi 2021’de 12 bin 864 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Mersin itfaiyesi 2021’de 12 bin 864 olaya müdahale ...
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Silifke’nin yayla mahallelerine zincirsiz ve kar lastiği olmayanlara geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Yaralı şahin tedavi altına alındı Belediyeye ait spor koordinasyon merkezi kapısında fark edilen yaralı şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı şahin tedavi altına alındı Belediyeye ait spor ...
Karda mahsur kalan araçlar belediye ekiplerince kurtarıldı Mersin'in yüksek kesimlerinde yaklaşık 10 gündür devam eden yoğun kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı dolayısıyla araçlarıyla yolda mahsur kalanların yardımına belediye ekipleri yetişiyor
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan araçlar belediye ekiplerince ...
Mersinlilerin kar sevinci Mersin'in yüksek kesimlerinde yağan kar vatandaşların eğlencesine dönüştü Çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkartan aileler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi
YEREL HABERLER Mersinlilerin kar sevinci Mersin'in yüksek ...
Akdeniz'de fırtına
YEREL HABERLER Akdeniz'de fırtına
Mersin'de kar 30 kırsal mahalleyi elektriksiz bıraktı
YEREL HABERLER Mersin'de kar 30 kırsal mahalleyi elektriksiz bıraktı
Yenişehir'de ‘Sıfır Atık Projesi’ yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Yenişehir'de ‘Sıfır Atık Projesi’ yaygınlaşıyor
Huzurevindeki yaşlılar için battaniye ördüler
YEREL HABERLER Huzurevindeki yaşlılar için battaniye ördüler
40'ından sonra okuma-yazma öğreniyorlar Mersin'de belediyenin açtığı 'okuma-yazma' kursuna katılan kursiyerler, 40 yaşından sonra okuma yazma öğreniyorlar
YEREL HABERLER 40'ından sonra okuma-yazma öğreniyorlar Mersin'de ...
Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere yarı yıl tatili önerileri
YEREL HABERLER YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere yarı yıl tatili ...
Tarsus-Çamlıyayla yolu kardan dolayı trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Tarsus-Çamlıyayla yolu kardan dolayı trafiğe kapandı
Mut Sertavul Geçidi’nde zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Mut Sertavul Geçidi’nde zincirsiz araç geçişine izin ...
Tarsus- Çamlıyayla yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Tarsus- Çamlıyayla yolu kardan kapandı
AK Parti'li Yılmaz'dan Sedef Kabaş'a tepki: Basın özgürlüğü değil hukuk tanımazlık
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz'dan Sedef Kabaş'a tepki: Basın ...
Mersin’de olabilecek afetlere karşı 24 saat çalışmaya geçildi
YEREL HABERLER Mersin’de olabilecek afetlere karşı 24 saat çalışmaya ...
Milletvekili Yılmaz’dan Sedef Kabaş’a tepki
YEREL HABERLER Milletvekili Yılmaz’dan Sedef Kabaş’a tepki
Rosatom, EXPO 2020'de küçük modüler reaktörler ürün serisini sundu
YEREL HABERLER Rosatom, EXPO 2020'de küçük modüler reaktörler ürün ...
Çocuklar 'Kral Şakir' oyunuyla eğlenecek
YEREL HABERLER Çocuklar 'Kral Şakir' oyunuyla eğlenecek
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemi komutanlarından Vali Su’ya ziyaret
YEREL HABERLER NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemi komutanlarından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.