Tarsus’ta ekiplerin karla mücadelesi aralıksız sürüyor

– Mersin’in Tarsus ilçesinde, yoğun kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimdeki mahallelerde belediye ekiplerinin mücadelesi aralıksız sürüyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son günlerde yoğun kar yağışı ile birlikte ekipler karla mücadele çalışmalarını 17 mahallede aralıksız olarak sürdürüyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksamanın yaşanmaması için başlatılan karla mücadele çalışmalarının 7/24 aralıksız bir şekilde devam ettirildiğini belirtti.

Tarsus Belediyesi, kar yağışının yoğun olduğu 17 kırsal mahallede ve kritik noktalarda gerçekleştirdiği kar küreme çalışmalarını vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler; Boztepe, Börüeğri, Dorak, Karakütük, Ereze, Yeniköy, Sandal, Kurtçukuru, Boğazpınarı, Çukurbağ, Kuşçular, Keşli, Tepetaşpınarı, Kaklıtaşı, Piriömerli, Belen, Gülek mahallelerinde kapanan yolları açarak, ulaşımın aksamasına izin vermiyor.



Yüksek kesimlerde yol açma seferberliği devam ediyor

Tarsus Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışı sonrası başlattığı kar temizleme ve yol açma çalışmalarına güçlü bir ekip ve iş makineleri ile aralıksız devam ediyor. Özellikle yüksek ve kırsal mahallelerde yolların açık tutulması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kar yağışının daha etkili olduğu kırsal mahallelerde de ekipler, yolların kapanmasına karşı koordineli olarak çalışıyor. Mahallelerde devam eden çalışmalar kapsamında yollar kardan temizleniyor. Yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına ekipler yoğun mesai gerçekleştiriyor.

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