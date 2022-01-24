Öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi

İHA

Öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi

Mersin'de Toroslar Yusuf Bayık Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine yönelik trafik eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Mersin İl Başkanlığından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu'ya suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Parti Mersin İl Başkanlığından Kabaş, Özkoç ve ...
Tarsus'ta aranan 74 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta aranan 74 şüpheli yakalandı
Mersin'de bir otomobilde 4 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de bir otomobilde 4 bin 530 paket kaçak sigara ...
Mersinli gazeteciler Uğur Mumcu’yu andı
YEREL HABERLER Mersinli gazeteciler Uğur Mumcu’yu andı
Kariyer Merkezinin projeleri ‘İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’ toplantısında anlatıldı
YEREL HABERLER Kariyer Merkezinin projeleri ‘İş gücü Piyasası ...
Tarsus’ta ekiplerin karla mücadelesi aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Tarsus’ta ekiplerin karla mücadelesi aralıksız ...
Mersin’de yoğun kar yolları kapattı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Mersin’in yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 84 araç ve 156 personelle mücadeleyi sürdürüyor
YEREL HABERLER Mersin’de yoğun kar yolları kapattı, mahsur kalan ...
Rosatom ve Kırgızistan, SMR inşaatında iş birliği için anlaştı
YEREL HABERLER Rosatom ve Kırgızistan, SMR inşaatında iş birliği ...
MTOSB’de Haşim Usta Atölyesi açıldı
YEREL HABERLER MTOSB’de Haşim Usta Atölyesi açıldı
Mersin itfaiyesi 2021’de 12 bin 864 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Mersin itfaiyesi 2021’de 12 bin 864 olaya müdahale ...
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Silifke’nin yayla mahallelerine zincirsiz ve kar lastiği olmayanlara geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Yaralı şahin tedavi altına alındı Belediyeye ait spor koordinasyon merkezi kapısında fark edilen yaralı şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı şahin tedavi altına alındı Belediyeye ait spor ...
Karda mahsur kalan araçlar belediye ekiplerince kurtarıldı Mersin'in yüksek kesimlerinde yaklaşık 10 gündür devam eden yoğun kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı dolayısıyla araçlarıyla yolda mahsur kalanların yardımına belediye ekipleri yetişiyor
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan araçlar belediye ekiplerince ...
Mersinlilerin kar sevinci Mersin'in yüksek kesimlerinde yağan kar vatandaşların eğlencesine dönüştü Çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkartan aileler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi
YEREL HABERLER Mersinlilerin kar sevinci Mersin'in yüksek ...
Akdeniz'de fırtına
YEREL HABERLER Akdeniz'de fırtına
Mersin'de kar 30 kırsal mahalleyi elektriksiz bıraktı
YEREL HABERLER Mersin'de kar 30 kırsal mahalleyi elektriksiz bıraktı
Yenişehir'de ‘Sıfır Atık Projesi’ yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Yenişehir'de ‘Sıfır Atık Projesi’ yaygınlaşıyor
Huzurevindeki yaşlılar için battaniye ördüler
YEREL HABERLER Huzurevindeki yaşlılar için battaniye ördüler
40'ından sonra okuma-yazma öğreniyorlar Mersin'de belediyenin açtığı 'okuma-yazma' kursuna katılan kursiyerler, 40 yaşından sonra okuma yazma öğreniyorlar
YEREL HABERLER 40'ından sonra okuma-yazma öğreniyorlar Mersin'de ...
Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere yarı yıl tatili önerileri
YEREL HABERLER YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere yarı yıl tatili ...
Tarsus-Çamlıyayla yolu kardan dolayı trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Tarsus-Çamlıyayla yolu kardan dolayı trafiğe kapandı
Mut Sertavul Geçidi’nde zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Mut Sertavul Geçidi’nde zincirsiz araç geçişine izin ...
Tarsus- Çamlıyayla yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Tarsus- Çamlıyayla yolu kardan kapandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.