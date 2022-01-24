Selahattin Demirtaş'a, Davutoğlu'na hakaretten hapis cezası

MERSİN, (DHA)ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu´na hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mersin´de 27 Şubat 2016´da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu´na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması, Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi´nden, avukatları ise Diyarbakır´dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Demirtaş´ı savunmak için çok sayıda avukat ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Mahkeme Demirtaş'a, Davutoğlu´na hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2022-01-24 15:23:12
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