Adliyenin bahçesinde unutulan çanta tedirgin etti



Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde adliye binası ile hükümet konağının ortak kullandığı bahçede unutulan çanta, tedirginliğe neden oldu. Her iki binaya giriş çıkışlar durdurulurken, yapılan incelemede, olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Adliye binası ile hükümet konağının ortak kullandığı bahçede, bugün saat 11.00 sıralarında duvarın üzerine bırakılan çanta tedirginliğe yol açtı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri hükümet konağı ile adliye binasına giriş çıkışları durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadı. Bunun üzerine giriş-çıkışlar serbest bırakıldı.

Çanta, sahibinin belirlenerek teslim edilmesi için emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2022-01-24 16:25:38



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