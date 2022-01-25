Mersin, iş makineleri çalışma performansında yine birinci oldu

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, iş makinelerinin çalışma performanslarında 2021’de de 28 orman bölge müdürlüğü arasında yine birinci oldu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünce iş makinelerinin aylık çalışma performansları takip edilerek iş makinelerinin verimli kullanımlarının hedeflendiği belirtildi. Bu çerçevede, 2021 yılında Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün, makine parkında bulunan dozer, greyder ve ekskavatörlerin yıllık çalışma saatini 28 orman bölge müdürlüğü arasında birinci sırada tamamladığı bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü açıklamasında, bu başaranın sağlanmasında emeği geçen başta Makine ve İkmal Şube Müdürü Mehmet Tosun olmak üzere işletme müdürlerine, iş makinesi operatörlerine ve emeği geçen tüm personele teşekkür edilerek, başarılarının devamını dilendi.

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