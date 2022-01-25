Çaldıkları sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon; 11 gözaltı

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?



Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 4 ilde 23 kişiyi, 'kazanma garantili bahis kuponu' ve 'kripto para' vaadiyle 171 bin lira dolandıran 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesinde yaşayan T.S., telif hakkı ihlali yaptığı ile ilgili sosyal medya hesabına gönderilen linke tıklayınca hesabı çalındı. T.S.'nin hesabını ele geçirenler, 'kazanma garantili bahis kuponu' ve 'kripto para' vaadinde bulunarak, onun arkadaşlarını dolandırdı.

T.S. emniyete giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin, Adana, Batman ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütü lideri konumundaki V.A. ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. 23 kişinin aynı yöntemle yaklaşık 171 bin TL'sinin dolandırıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN-Mustafa ERCAN

2022-01-25 11:03:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.